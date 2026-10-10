Alicia Aguilante tras disolución del Directorio Regional de Profesores: “Podrán disolver un directorio, pero no mi compromiso”

A través de un comunicado público emitido este viernes 9 de octubre, la dirigenta Alicia Aguilante Vargas dio a conocer a la comunidad regional la disolución del Directorio Regional Magallanes del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile A.G., medida informada por la directiva nacional del gremio tras constatarse una falta de cuórum estatutario.

Según detalló Aguilante, la notificación oficial fue recibida el pasado jueves 8 de octubre a las 18:35 horas. La exrepresentante lamentó la oportunidad de la medida, señalando que se produce “en pleno período electoral”, lo que genera “legítimas inquietudes” entre las bases docentes de la zona. En esa línea, instó a las autoridades gremiales a transparentar y aclarar los fundamentos técnicos y jurídicos de la decisión.

Defensa de la gestión y llamado a despolitizar la educación

En su declaración, Aguilante repasó los ejes de su labor gremial, destacando el acompañamiento constante a los docentes de las distintas comunas de la Región de Magallanes y la defensa activa de la Educación Pública. “Esta decisión no borra el trabajo realizado ni cambia mis convicciones. Seguiré defendiendo los derechos de las y los profesores, porque el compromiso gremial no depende de un cargo”, enfatizó.

Asimismo, realizó una fuerte crítica al escenario político interno que rodea a la institucionalidad educativa, haciendo un llamado categórico: “¡Basta de politizar la Educación y de permitir que los intereses partidistas se impongan sobre las necesidades del Profesorado!”. Remarcó además que el Colegio de Profesoras y Profesores debe preservar su carácter autónomo, pluralista e independiente de cualquier sector o partido político.

Llamado a evitar divisiones

Finalmente, la dirigenta expresó su preocupación por el impacto de los conflictos internos en la estructura gremial, instando a cuidar la organización por sobre las diferencias particulares.

“Podrán apartarme de una responsabilidad en la dirigencia, pero no de mis convicciones ni de mi compromiso con la Educación Pública y con las y los docentes de Magallanes”, concluyó Aguilante, agradeciendo el apoyo recibido por las comunidades educativas de la zona.