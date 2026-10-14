Barbarita Lara en Magallanes: “El talento está en las regiones, pero las oportunidades no; debemos crear tecnología desde los territorios”

En una destacada presentación realizada en la Región de Magallanes, la reconocida ingeniera e innovadora chilena Barbarita Lara —distinguida internacionalmente por sus avances en tecnología con impacto social— realizó un enfático llamado a descentralizar la innovación y a desarrollar soluciones tecnológicas adaptadas a las realidades y crisis particulares de cada zona del país.

Durante su intervención, la profesional compartió su visión sobre cómo las situaciones críticas y de emergencia se convierten en catalizadores para el desarrollo tecnológico. Asimismo, presentó detalles del sistema de información de emergencia que diseñó para permitir la comunicación de la población afectada por desastres naturales aun en ausencia de redes móviles o internet, así como de sus recientes proyectos basados en Inteligencia Artificial (IA) para la detección prenatal de cardiopatías congénitas.

Descentralización e innovación territorial

Uno de los puntos centrales expuestos por la ingeniera fue la marcada brecha de oportunidades que persiste entre la capital y el resto de las regiones del país, argumentando que las soluciones a las problemáticas locales deben gestarse en los mismos territorios:

“El talento está distribuido en todas las regiones de Chile, pero las oportunidades no. No podemos esperar a que venga alguien de Santiago a solucionar los problemas cotidianos de una región, porque no conocen la realidad local ni lo que es vivir acá.”

— Barbarita Lara, Ingeniera e Innovadora.

Lara remarcó que las particularidades climáticas y geográficas de zonas extremas, como Magallanes, exigen una mirada propia en materias como la construcción, la conectividad y la gestión de riesgos de desastre, aprovechando tanto los recursos locales como la información pública generada por instituciones técnicas y de las Fuerzas Armadas.

La Inteligencia Artificial como herramienta accesible

Frente a la inquietud de emprendedores, profesionales y estudiantes sobre las dificultades para concretar proyectos innovadores y acceder a financiamiento, la especialista destacó que el escenario tecnológico actual ofrece ventajas inéditas para validar ideas con agilidad y menores costos.

A través del uso de herramientas avanzadas de Inteligencia Artificial generativa y plataformas digitales globales, señaló que hoy es posible crear prototipos, generar material de difusión de alto nivel y visibilizar iniciativas de forma masiva sin requerir presupuestos desmedidos en las etapas iniciales.

Llamado a la acción pública y académica

Por último, Barbarita Lara instó a las autoridades gubernamentales, a las universidades y al sector privado a actuar con mayor agilidad, reduciendo la burocracia en la aprobación de recursos y licitaciones ante emergencias climáticas y desafíos ambientales crecientes.

“Antes de estar pensando en robots o en llegar a Marte, tenemos que pensar en cómo hacerle frente a emergencias concretas como el fenómeno del Niño o los desastres naturales que afectan directamente a nuestras comunidades”, concluyó la ingeniera, reiterando la disposición de la comunidad científica e ingenieril para trabajar de manera conjunta en beneficio del desarrollo regional y nacional.