Con más de 30 actividades y foco en el empleo local: Magallanes da inicio a la Semana de la PyME

El Ministerio de Economía en la Región de Magallanes dio inicio oficial a las actividades de la Semana de la Pequeña y Mediana Empresa (PyME), una instancia orientada a visibilizar, capacitar y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas de la zona austral. El programa contempla un despliegue territorial con actividades en Punta Arenas y Puerto Natales durante la semana, sumando además una jornada especial en Porvenir el lunes 19 de octubre.

El seremi de Economía, Francisco Birké, destacó que la iniciativa —creada a nivel nacional en 2012— busca poner en valor el esfuerzo de las pymes como motor económico. La autoridad subrayó que, mientras a nivel nacional este sector representa el 98% de las empresas y el 47% del empleo formal, en Magallanes su impacto es aún más decisivo, generando más del 60% de los puestos de trabajo formales.

Capacitaciones y herramientas públicas

Dentro del calendario nacional de más de 300 iniciativas, Magallanes concentra cerca de 30 actividades enfocadas en resolver las principales necesidades de los emprendedores locales:

Talleres y formalización: Cursos de gestión financiera, contabilidad y formalización con apoyo del Servicio de Impuestos Internos (SII) y el SERNAC en materia de derechos del consumidor.

Fomento y financiamiento: Difusión de los fondos de apoyo del Estado, ferias de emprendimiento y orientación en derechos laborales.

Descentralización regional: Actividades paralelas en Puerto Natales y extensión de talleres a Porvenir.

Lanzamiento de incubadora “Potencia” de Corfo

En el marco de la jornada inaugural, se llevó a cabo un conversatorio en la Biblioteca del Barrio 18 de Septiembre en Punta Arenas para dar inicio a la incubadora Potencia, impulsada por Corfo.

El director regional de Corfo, Javier Romero, detalló que el proyecto es ejecutado por Invest Patagonia en alianza con Socialab mediante un programa trienal:

“Es un programa que dura tres años. Este primer año son 13 los proyectos que van a ser incubados (…). Corfo aporta un cofinanciamiento de 240 millones de pesos para los tres años, dentro de un proyecto global de más de 400 millones con aporte privado”.

La incubadora operará en un espacio de coworking de 400 metros cuadrados ubicado en el centro de Punta Arenas, ofreciendo infraestructura y asesoría directa a emprendedores regionales para escalar sus negocios.

Hitos de cierre en Puerto Natales

La cartelera de la Semana de la PyME concluirá el viernes 16 de octubre en Puerto Natales con la entrega de certificados para los beneficiarios de los fondos Digitaliza tu Almacén y Capital Semilla Emprende. Asimismo, se dictará la charla “La Ruta del Seguro”, orientada a pescadores artesanales de la Provincia de Última Esperanza.