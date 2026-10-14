Demolición del Antiguo Hospital de Punta Arenas Alcanza el 52% de Avance y Entra en Su Fase Final de Desmantelamiento

Las obras de demolición del emblemático antiguo hospital regional de Punta Arenas continúan avanzando a paso firme, alcanzando a la fecha un 52% de ejecución total. El proyecto marca un hito en la gestión de infraestructura y seguridad ambiental en la Región de Magallanes.

Ina Carabantes Hernández, Jefa de la División de Infraestructura y Transportes, destacó que el proceso ha superado de manera rigurosa la etapa más delicada del proyecto: el retiro, manejo y disposición final de materiales con asbesto.

Extracción de Asbesto: Un Procedimiento Histórico y Meticuloso

Por tratarse de la primera experiencia a gran escala de tratamiento y disposición de asbesto en la región, las labores han requerido protocolos altamente especializados supervisados por la Autoridad Sanitaria y coordinados por la empresa contratista Flesan:

Diagnóstico Inicial: Mediante una consultoría independiente incluida en la licitación original, se identificó la presencia exacta y distribución de asbesto en la infraestructura.

Modificación de Contrato: En enero se oficializó la modificación del contrato para llevar a cabo la remoción especializada del material.

Tratamiento y Traslado Seguro: El asbesto fue retirado, encapsulado en bolsas herméticas, sellado y transportado hacia depósitos autorizados de residuos peligrosos ubicados en las comunas de Chillán y Talcahuano .

Certificación Internacional: Para autorizar el ingreso de maquinaria pesada a la demolición de cada infraestructura, se envían muestras de aire y superficies a laboratorios especializados en Estados Unidos. Solo tras la emisión del certificado de “cero residuos de asbesto”, el Ministerio de Salud otorga el permiso de demolición.

Estado Actual de la Infraestructura

Alas de Medicina y Cirugía: Totalmente demolidas luego de completar exitosamente la descontaminación. Consultorio Externo (Esq. Condell con Centeno): Las faenas de demolición inician este próximo lunes. Torre de 5 Pisos: La fase de remoción de asbesto finalizó hace aproximadamente un mes. Actualmente se encuentra a la espera del resultado de las muestras enviadas a EE. UU. para proceder con la demolición del edificio.

Plazos de Entrega y Desarrollo Urbano para Punta Arenas

Si bien el plazo inicial fijado en el contrato proyectaba la finalización de la demolición para enero de 2027, las autoridades explicaron que el rigor en los tiempos de respuesta de los organismos sectoriales y la novedad de este proceso técnico en la zona podrían generar un ajuste de calendario de aproximadamente un mes.

Una vez que el paño de terreno quede completamente liberado y limpio: