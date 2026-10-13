El alza de combustibles amenaza la competitividad y la economía de las familias en Magallanes

El constante incremento en los precios de los combustibles es hoy una de las principales preocupaciones para la economía de Magallanes. Más allá de llenar el estanque del vehículo, este aumento afecta el presupuesto familiar, los costos de producción y la competitividad de toda la región.

Según el análisis del Dr. Juan Luis Oyarzo Gálvez, Académico y PhD en Economía y Empresa, el problema tiene raíces profundas en nuestra geografía.

Los datos que alertan a la región:

Las cifras del INE muestran que en septiembre la gasolina subió un 2,7%, acumulando un alza del 20,8% en el año.

El petróleo diésel registró un incremento mensual del 10,2%, con una preocupante variación acumulada del 36,8%.

Magallanes se caracteriza por sus grandes distancias y su aislamiento, lo que genera una fuerte dependencia del transporte terrestre para el abastecimiento.

El alza de combustibles incrementa los costos logísticos de las empresas, lo que puede traducirse en mayores precios finales para los consumidores o en una menor rentabilidad para los comerciantes.

Las familias enfrentan restricciones presupuestarias más exigentes: al gastar más en transporte, tienen menos dinero para otros bienes y servicios, afectando la actividad comercial.

Más que un precio en la estación de servicio De acuerdo con el documento “26.10.13 Costo combustibles y su impacto en Magallanes.docx”, el encarecimiento de los combustibles funciona como una presión de costos sobre la oferta agregada. Esto significa que las empresas tienen más dificultades para mantener su producción, mientras que los consumidores pierden poder adquisitivo.

Frente a este escenario, resulta fundamental no solo observar la evolución de los precios, sino también medir su impacto real en la competitividad de nuestras actividades productivas. Por ello, se destaca la necesidad de contar con un laboratorio económico regional que estudie estos fenómenos en profundidad.