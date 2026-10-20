El podio de los galardonados de la 1ra fecha del Enduro organizado por Enducross

Más de 170 pilotos, entre adultos e infantiles, dieron el vamos a la temporada 2026-2027 tras ser protagonistas de la primera fecha del campeonato regional de Enduro vivida en el sector de la “Discordia”, kilómetro 12,5 Ruta 9. Organizado por Enducross Motoclub, el evento colocó a prueba a pilotos de Moto y ATV en una exigente competencia como bien lo detallamos en la edición de ayer y donde hoy queremos dejarle los podio de cada una de las categorías que fueron parte de la competencia:
Infantiles
Moto 50cc Mini
1.Domingo Vidal.
Moto 50cc
1.Ciro Díaz.
2.Milan Beros.
Moto 65cc
1.José Tomás Miranda.
2.Joaquín Torres.
3.Clemente Vidal.
4.Branko Lozic.
5.Sebastián Vesperinas.
6.Lucas Aspee.
Moto 85cc
1.Rafael Cárdenas.
2.Jorge Kusanovic.
3.Martín Alarcón.
4.Milán Peruzovic.
ATV 125cc A
1.Florencia Vidal.
2.Stefan Rogosich.
ATV 125cc B
Medalla Participación
1.Goran Emmott.
2.Joaquín Montecinos.
3.Eduardo Soto.
ATV 125cc Pro
1.Alejandro Lavori.
2.Franco Díaz.
3.Renzo Montiel.
4.Dareck Ulloa.
ATV Promocional Junior
1.Esteban Paredes G.
Adultos
Moto Promocional
1.Stefan Droguett.
2.Nicolás Hernández.
3.Rodrigo Gallegos.
4.Arturo Queirolo.
5.Juan Rivera.
Moto Master A
1.Jaime Lorca.
2.Diego Jerez.
3.Bessié Córdova.
4.Pablo Lorca.
5.Raúl Luksic.
Moto Master B
1.Tomás Guerrero.
2.Rodrigo Gallegos.
3.César Vargas.
4.Humberto Pacheco.
5.Jorge Muñoz.
Moto Master C
1.Pablo Paredes Isla.
2.Claudio Gallardo.
3.José Gallegos.
4.Miguel Navarrete.
5.Pablo Onyszuk.
Moto Open
1.José Inhen.
2.Fabián Verdugo.
3.Andrés Miguel.
4.Germán Doggenweiler.
5.David Mena.
Moto Expertos
1.Martín Ortega.
2.Pablo Paredes Gallegos.
3.Rodrigo Mancilla.
4.Sebastián Álvarez.
5.Matiás Torres.
ATV Promocional
1.Cristián Oyarzo.
2.Henry Díaz.
3.Kevin Droguett.
4.Camilo Chávez.
5.Miguel Puratic.
ATV Pro Master
1.Pablo Vera.
2.Mario Montaña.
3.Drazenko Seguich.
4.Iván Barticevic.
5.René Vidal.
ATV Master
1.Robinson Bustamante.
2.Carlos Mendoza.
3.Henry Mendoza.
ATV Open
1.Roberto Gallardo.
2.Jaime Arteaga.
3.Pablo Vargas.
4.John Maldonado.
5.Juan Pablo Pérez.
ATV Experto
1.Ignacio Díaz.
2.Diego Maragaño.
3.Rodrigo López.
4.Eduardo Alarcón.
5.Gonzalo Márquez.
ATV 4 x 4
1.Alfonso Mihovilovic.
2.Victoria Mihovilovic.
3.Fernando Soto.
4.Mauricio Barría.
5.Javier Campos.