Emotiva conmemoración del Día del Profesor en Punta Arenas destaca décadas de vocación y entrega en las aulas

En el marco de las actividades de conmemoración del Día del Profesor en Punta Arenas, la comunidad educativa reconoció a docentes de la comuna por sus años de servicio y contribución al desarrollo de la juventud magallánica. El acto congregó a profesores de diversos recintos educacionales, destacando testimonios de entrega personal, desarrollo pedagógico y el vínculo imborrable creado con distintas generaciones de estudiantes.

Cuatro décadas de vocación y cercanía formativa

Uno de los momentos significativos de la jornada correspondió al reconocimiento a Sandra Sánchez Padussi, quien cumplió 40 años de trayectoria en el sistema escolar. La docente, titulada en Pedagogía General Básica con mención en Historia y postítulo en Orientación y Orientación Vocacional, valoró la distinción como un hito inesperado y gratificante en su carrera.

“Es un premio que no lo tenía dentro de mis imágenes ni proyectado; llegó en un momento oportuno. Me siento tremendamente agradecida de haber tomado esta profesión de entrega y, sobre todo, de formar personas y hacer vínculos afectivos con los cuales me siento satisfecha”, expresó la docente.

A lo largo de cuatro décadas, Sánchez ha ejercido en la educación particular subvencionada y en el sistema público:

Se desempeñó durante 20 años en el Colegio Británico y 10 años en el Colegio Alemán, además de cumplir labores en el Colegio Punta Arenas, Colegio Miguel de Cervantes y el Liceo Industrial.

Ejerció funciones en la inspectoría del Instituto Superior de Comercio (INSUCO) entre los años 2019 y 2024.

En la actualidad realiza clases en el Liceo Sara Braun —institución de la cual también egresó como estudiante—, donde además ejerció la coordinación Técnico Profesional (TP), liderando pasantías y viajes formativos con alumnos de Enfermería y Turismo hacia localidades como Puerto Williams y Yungay.

Tres décadas formando especialistas en el área técnico-profesional

La ceremonia también rindió homenaje a María Lorena Gallardo, docente que celebró 30 años de trayectoria dedicados a la enseñanza en el Liceo Politécnico María Behety de Menéndez. Con un paso formativo previo en las mismas aulas del establecimiento como exalumna y labores docentes complementarias en el CEIA, Gallardo ha enfocado su labor en el área de Gastronomía, asumiendo además la Coordinación Técnico Profesional del liceo.

Al referirse al homenaje, la docente describió el acto como una ceremonia emotiva y de profundo compañerismo:

“Treinta años de servicio no solamente son años; son caras, trayectorias, colegas, risas. Lo más gratificante es el alumnado que uno encuentra, aquellos que tuvimos en nuestras aulas y que hoy nos dicen ‘gracias’ al verlos realizados con sus familias y en sus profesiones”, manifestó Gallardo.

La conmemoración reflejó el rol transformador del profesorado en Magallanes, evidenciando cómo la labor de aula trasciende los contenidos curriculares y se consolida a través del acompañamiento socioemocional y técnico de miles de jóvenes a lo largo de su paso por la enseñanza básica y media.