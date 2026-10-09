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Empresa Portuaria Austral consolida su plan de crecimiento e infraestructura para potenciar la conectividad en Magallanes y proyectarse hacia la Antártica

El Presidente del Directorio de la Empresa Portuaria Austral, José Miguel Cruz, abordó los desafíos estratégicos encomendados a la administración que encabeza el gerente general, José Barría, destacando el avance significativo de la agenda corporativa.

Christian Jiménez
Christian Jiménez

La Empresa Portuaria Austral (EPA) reafirma sus principales líneas de acción estratégicas enfocadas en el fortalecimiento de la infraestructura marítimo-portuaria y la aceleración de sus proyectos de inversión en la Región de Magallanes.

El Presidente del Directorio de la Empresa Portuaria Austral, José Miguel Cruz, abordó los desafíos estratégicos encomendados a la administración que encabeza el gerente general, José Barría, destacando el avance significativo de la agenda corporativa.

Entre las prioridades clave señaladas por el titular del directorio resaltan:

  • Desarrollo e inversión en infraestructura: Continuar impulsando los proyectos en curso, destacando las licitaciones tramitadas recientemente, cuyas obras se proyecta inicien durante el próximo año.

  • Proyecto estratégico en Puerto Williams: Concretar la recepción y puesta en marcha del nuevo muelle en Puerto Williams, una pieza clave para la conectividad y desarrollo de la zona más austral.

  • Crecimiento e incremento operativo: Retomar una senda de crecimiento sostenible en ingresos mediante la atracción de nuevos buques y el arribo de más líneas marítimas a los terminales de la región.

  • Relación con la comunidad y trabajo en equipo: Reforzar la apertura de la empresa hacia la comunidad y consolidar una relación de trabajo fluida entre el directorio, la gerencia y los trabajadores.

“Hoy día lo más importante es retomar el crecimiento de la EPA en términos de mayores ingresos, que lleguen más buques y que podamos abrirnos a la comunidad”, señaló José Miguel Cruz, Presidente del Directorio de la EPA. “Queremos cumplir los objetivos de crecimiento para consolidarnos, como lo hemos dicho anteriormente, como la puerta de entrada a la Antártica”.

Con el equipo de trabajo completo y coordinado, la Empresa Portuaria Austral proyecta la implementación gradual de mejoras operativas orientadas a potenciar el rol de Magallanes como polo logístico, turístico y científico del cono sur.

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