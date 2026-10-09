Empresa Portuaria Austral consolida su plan de crecimiento e infraestructura para potenciar la conectividad en Magallanes y proyectarse hacia la Antártica

La Empresa Portuaria Austral (EPA) reafirma sus principales líneas de acción estratégicas enfocadas en el fortalecimiento de la infraestructura marítimo-portuaria y la aceleración de sus proyectos de inversión en la Región de Magallanes.
Entre las prioridades clave señaladas por el titular del directorio resaltan:
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Desarrollo e inversión en infraestructura: Continuar impulsando los proyectos en curso, destacando las licitaciones tramitadas recientemente, cuyas obras se proyecta inicien durante el próximo año.
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Proyecto estratégico en Puerto Williams: Concretar la recepción y puesta en marcha del nuevo muelle en Puerto Williams, una pieza clave para la conectividad y desarrollo de la zona más austral.
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Crecimiento e incremento operativo: Retomar una senda de crecimiento sostenible en ingresos mediante la atracción de nuevos buques y el arribo de más líneas marítimas a los terminales de la región.
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Relación con la comunidad y trabajo en equipo: Reforzar la apertura de la empresa hacia la comunidad y consolidar una relación de trabajo fluida entre el directorio, la gerencia y los trabajadores.
“Hoy día lo más importante es retomar el crecimiento de la EPA en términos de mayores ingresos, que lleguen más buques y que podamos abrirnos a la comunidad”, señaló José Miguel Cruz, Presidente del Directorio de la EPA. “Queremos cumplir los objetivos de crecimiento para consolidarnos, como lo hemos dicho anteriormente, como la puerta de entrada a la Antártica”.
Con el equipo de trabajo completo y coordinado, la Empresa Portuaria Austral proyecta la implementación gradual de mejoras operativas orientadas a potenciar el rol de Magallanes como polo logístico, turístico y científico del cono sur.