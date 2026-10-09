Empresa Portuaria Austral consolida su plan de crecimiento e infraestructura para potenciar la conectividad en Magallanes y proyectarse hacia la Antártica

El Presidente del Directorio de la Empresa Portuaria Austral, José Miguel Cruz, abordó los desafíos estratégicos encomendados a la administración que encabeza el gerente general, José Barría, destacando el avance significativo de la agenda corporativa.