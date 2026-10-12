Encuentro Nacional de CEVAS en Punta Arenas Reúne a Cerca de 70 Jóvenes de Todo el País

Durante tres intensas jornadas, la Región de Magallanes fue sede del Encuentro Nacional de los Centros Vacacionales Solidarios (CEVAS), evento que congregó a cerca de 70 jóvenes monitores y coordinadores provenientes de distintas zonas del país en una instancia centrada en la fraternidad, la formación espiritual y el trabajo comunitario.

El presbítero Ricardo Gómez, asesor nacional de CEVAS en Chile, destacó el cumplimiento de los objetivos centrales de la jornada. Según el sacerdote, el encuentro buscó fortalecer la fraternidad entre delegaciones, apoyar la capacitación juvenil y profundizar en la espiritualidad del movimiento, la cual se sustenta en tres pilares: cristocéntrico, mariano y eclesial. Gómez resaltó el esfuerzo logístico de los delegados para trasladarse hasta el extremo sur de Chile y agradeció el cálido acogimiento de la comunidad local de CEVAS Magallanes.

Durante la actividad, los participantes realizaron talleres de trabajo en equipo, jornadas de formación y espacios litúrgicos. Asimismo, desarrollaron la “Expo CEVAS” en el centro comercial de Punta Arenas, donde expusieron al público magallánico las distintas intervenciones sociales que realizan a lo largo del año.

El evento contó con la participación de adultos de apoyo y agrupaciones como “Amigos de CEVAS” de San Felipe, quienes gestionan recursos durante el año mediante rifas y colectas para asegurar colaciones y materiales didácticos destinados a los niños que asisten a las actividades de verano e invierno. Por su parte, voceros juveniles y representantes de la zona norte y de localidades como Porvenir, en Tierra del Fuego, reafirmaron el compromiso de replicar las mejores prácticas comunitarias y mantener la continuidad del voluntariado en sus respectivas comunidades.