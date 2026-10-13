Escuela Villa Las Nieves desarrolló su primera “Eco feria ambiental”

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Con una masiva participación de la comunidad educativa, la Escuela Villa Las Nieves llevó a cabo su 1ª Eco Feria Ambiental bajo el lema «Pequeñas manos, grandes cambios por el medio ambiente», una instancia destinada a visibilizar el trabajo pedagógico y práctico desarrollado por los alumnos en materia de sustentabilidad y cuidado del entorno.

El director del establecimiento destacó la relevancia de esta primera edición, cuyo propósito central fue convocar tanto a las familias como a invitados de la comuna para presenciar el trabajo del estudiantado:

«Esta es nuestra primera Eco Feria y tiene como objetivo convocar a la comunidad, presentar la gran diversidad de temas y proyectos que se realizan durante el año y poder visibilizarlos ante nuestros estudiantes, familias y asistentes».

Asimismo, la autoridad directiva explicó que las iniciativas exhibidas abordan problemáticas actuales como el cambio climático, la preservación de la biodiversidad, el cuidado del recurso hídrico, la generación de energía eléctrica mediante recursos limpios y el aprendizaje basado en proyectos. En este marco, remarcó la labor articulada de los forjadores ambientales, la coordinadora de medio ambiente y el taller medioambiental implementado dentro de la Jornada Escolar Completa.

Formación ambiental con impacto a largo plazo

La Escuela Villa Las Nieves cuenta con un sello ambientalista transversal, integrando el Taller de Medio Ambiente de 1° a 8° básico como asignatura formal en su plan curricular.

Una de las docentes del establecimiento, Macarena Oyarzún IMG_5257 IMG_5259 IMG_5260 IMG_5264 IMG_5268 IMG_5269 IMG_5273 IMG_5274 IMG_5280 IMG_5281

«Nuestro quehacer pedagógico se basa esencialmente en hacer que los niños adquieran conocimientos a partir de la educación ambiental. Esto es sembrar para el futuro; ya contamos con exalumnos de 25 y 30 años ligados a carreras ambientales debido a la formación recibida en la escuela».

El protagonismo de los Forjadores Ambientales

Los propios estudiantes asumieron un rol protagónico durante la jornada, compartiendo sus conocimientos con los asistentes y promoviendo acciones sustentables para la región:

Amanda Villarroel (6° básico): Destacó la elaboración de recuerdos ecológicos junto a sus compañeros y el apoyo docente recibido. «Hemos organizado parte de esta feria proyectándola hacia la comunidad de Punta Arenas. Como forjadores, nuestro propósito es ayudar al planeta mediante pequeñas acciones que favorezcan a nuestra ciudad», señaló.

Alfredo Cárter (8° básico): Calificó la experiencia como enriquecedora, dinámica y colaborativa, valorando las habilidades prácticas adquiridas. «He aprendido a hacer un buen uso y separación de materiales para reciclaje, a plantar y a elaborar productos con hierbas», puntualizó.

Entre las próximas actividades programadas por el establecimiento se encuentra la campaña solidaria y de reciclaje «Tapatón», orientada a la recolección comunitaria de tapas plásticas para su posterior donación y reciclaje.