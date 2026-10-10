Estudiantes del Liceo Contardi representarán a Magallanes en el Congreso Nacional Explora con “WALLY”, un tacho inteligente con Gemelo Digital e IA

Un equipo de talentosos estudiantes del Liceo Juan Bautista Contardi de Punta Arenas fue seleccionado para representar a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena en la fase final del Congreso Nacional Explora, el cual se llevará a cabo en la ciudad de Santiago entre el 3 y el 5 de noviembre. La delegación magallánica participará en la categoría de Innovación tras adjudicarse el certamen regional con su proyecto tecnológico denominado “WALLY: Gemelo Digital”.

La iniciativa es liderada por el profesor Jonathan Gutiérrez y desarrollada por un equipo multidisciplinario de alumnos integrado por Mia Antigual, Alexis Jaramillo, Alonso Monreal, Duni Martínez y Rodrigo Espinosa. Aunque el proyecto nació originalmente enfocado hacia la Feria Antártica Escolar (FAE), fue adaptado con éxito para la ruta de investigación e innovación del programa Explora, posicionándose como una solución innovadora ante problemáticas medioambientales urbanas.

¿Qué es WALLY y cómo funciona?

WALLY consiste en un ecosistema de gestión de residuos inteligente que integra hardware de monitoreo físico con un entorno virtual alojado en la nube. Su objetivo principal es automatizar la recolección de datos y optimizar el proceso de reciclaje y limpieza escolar.

Componente Tecnología / Herramienta Función en el Sistema WALLY Captura y Reconocimiento Cámara e Inteligencia Artificial (Visión por Computadora) Identifica y clasifica automáticamente los materiales depositados (ej. papel vs. otros residuos). Mecanismo de Desvío Sistema desviador automatizado Conduce mecánicamente el material reconocido hacia su compartimento específico de almacenamiento. Medición Físico-Métrica Sensor ultrasónico + Celda de carga Mide en tiempo real el volumen ocupado dentro del contenedor y registra el peso exacto de la basura. Gemelo Digital Mapa interactivo 3D / Dashboard virtual Representa de forma virtual el plano del colegio, monitoreando la ubicación y estado de cada tacho en tiempo real. Modelo Predictivo Algoritmos de IA y Codex Analiza el comportamiento histórico para predecir cuándo se llenará un contenedor, optimizando las rutas del personal de aseo.

Testimonios de los Protagonistas

«Esto es un trabajo que llevamos desde el año pasado con los chiquillos. Trabajamos directamente con la parte de la inteligencia artificial. Se dio la oportunidad de integrarlo en Explora, salió bastante bien y ahora estamos representando a Punta Arenas.»

— Jonathan Gutiérrez, Profesor Guía«WALLY es un gemelo digital, una representación virtual de algo que ocurre en la vida real. Nos ayuda a entender mejor cómo se desecha la basura en nuestro colegio y alrededores, buscando concientizar a las juventudes en el cuidado del medio ambiente.»

— Mia Antigual, Estudiante de 2° Medio«Posee un sensor ultrasónico para medir el volumen de la cantidad de basura, un sensor de carga para el peso y una cámara para reconocer el tipo de basura. Inicialmente hacíamos la recolección de datos a mano, y no es cómodo andar agarrando bolsas varias veces al día. Esto lo automatiza por completo.»

— Rodrigo Espinosa, Estudiante«En este proyecto todos pusimos nuestra parte. Rodrigo hizo gran parte del gemelo digital con el profesor; Mia y yo sacábamos las fotos y la decoración visual; los chicos se encargaron del hardware y software. Todos cumplimos un rol clave.»

— Duni Martínez, Estudiante

Proyección a Futuro y Desafío en Santiago

Actualmente, el proyecto se encuentra validando tres tachos piloto distribuidos estratégicamente dentro del Liceo Contardi. De acuerdo con el estudiante Alexis Jaramillo, la meta a mediano plazo es escalar esta red a la totalidad del establecimiento de aquí a cuarto medio, automatizando por completo las rutas de recolección interna.

Para la cita nacional en Santiago, una delegación del equipo integrada por estudiantes como Duni Martínez viajará junto al profesor guía para defender su propuesta frente a los mejores proyectos escolares de todo Chile, llevando la innovación y la ciencia aplicada desde Magallanes hacia el resto del país.