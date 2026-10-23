ExDiputado Kaiser exige pronunciamiento del Gobierno tras controversial conversatorio sobre infancias trans en Punta Arenas

El encuentro desplegado en la zona austral ha sido calificado como un precedente “muy peligroso” y “grave” en el debate expuesto por el legislador y su sector político. Según detalló el parlamentario, la cita contempló la participación de la directora de Equidad de Género y Derechos Humanos de la Universidad de Magallanes (UMAG), Melissa Hichins; representantes del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh); miembros del Programa de Apoyo a la Identidad de Género del Hospital Clínico de Magallanes; y el Colectivo Disidente, además de diversas familias.

Sin embargo, el punto neurálgico del conflicto yace en la audiencia. Kaiser cuestionó con dureza que a la actividad asistieran estudiantes y docentes de educación parvularia. “Es muy importante que los estudiantes y docentes de educación parvularia anden viendo el tema del cambio de sexo de los niños”, ironizó el diputado en sus descargos, exteriorizando su rechazo frontal ante la exposición de estos contenidos en la primera infancia.

La mecánica de esta denuncia no se agotó en la crítica pública. El legislador reveló haber derivado los antecedentes a la secretaria general de la Unión Demócrata Independiente (UDI), quien de igual manera catalogó la situación como “inaceptable”. Para Kaiser, la presencia en el recinto de representantes del Programa de Prevención de la Violencia de Género del Ministerio de la Mujer escala la controversia y exige una respuesta perentoria desde La Moneda.

“Es importante que haya una bajada clara y nítida de cuál es la posición también del gobierno en estas materias, ¿para qué? Porque así mantenemos la fiesta en paz”, puntualizó el diputado. A su juicio, una falta de definición formal por parte de la administración central podría generar que la agenda institucional se “desmadre” nuevamente, si no se aclara si esto es o no parte del programa de gobierno.

El emplazamiento trasciende la coyuntura y advierte sobre el futuro de los consensos. Kaiser enfatizó de manera intransigente que su sector continuará resguardando e impulsando “las mismas líneas políticas que hemos defendido siempre”, asumiendo que rechazarán estas iniciativas sin que constituya “problema nuestro” si genera molestia en otras veredas políticas. En un territorio extremo, donde el aislamiento suele forzar el diálogo, esta grieta valórica deja una interrogante abierta sobre las políticas de educación sexual infantil; un tema que, para las voces críticas de este evento, representa una defensa “muy delicada” de los menores que hoy moviliza a la comunidad.