Éxito rotundo en Magallanes: El Festival Infantil “Pájaro Azul” culmina su tercera versión

El fomento a la lectura infantil y juvenil sigue ganando terreno en la región de Magallanes. Recientemente, el festival y feria infantil “Pájaro Azul” cerró su tercera versión con un balance que su organizadora, Lorena Harris, no duda en calificar de totalmente positivo.

Para Harris, el primer gran triunfo de esta edición fue lograr llevarla a cabo superando los obstáculos de financiamiento. “Lo logramos levantar sin el fondo del libro al que habíamos postulado”, explicó la organizadora, destacando que el evento fue posible “con la ayuda de empresas y de organismos de Magallanes”. Según sus propias palabras, la permanencia de esta iniciativa se debe fundamentalmente al “apoyo comunitario”.

Unidos por la lectura: Los hitos de la tercera versión (H2)

El evento literario logró reunir a diversos actores culturales que apostaron por el desarrollo de la feria en la zona, un hecho que Harris valora profundamente al señalar que “nunca se había hecho algo así”. Entre los logros destacados del encuentro se encuentran:

Autogestión editorial: Cuatro editoriales postularon a fondos independientes y lograron viajar por su cuenta para participar del festival.

Presencia local: El evento contó con la participación de seis librerías regionales de Punta Arenas, abarcando desde especialistas en literatura infantil hasta recintos tradicionales, tales como Faro Magallanes, Rincón del Libro, Marangu, Crea Acciones y Leo el Sur.

Colaboración artística: Las actividades de cuentacuentos, talleres y charlas se realizaron gracias a los aportes de narradores orales y talleristas, quienes se sumaron para “ayudar a que esto permanezca, ayudar a que esto crezca”.

Apoyo logístico y de difusión: Se registró un aumento en la ayuda de los medios de comunicación locales y se contó con el respaldo de empresas como “El Arriero”, que facilitó la alimentación del equipo durante jornadas de hasta diez horas.