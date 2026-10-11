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Exitosa convocatoria en el Festival de Ciencia y Tecnología 2026

Christian Jiménez
Christian Jiménez

Con una alta concurrencia de público familiar se desarrolló el Festival de Ciencia y Tecnología 2026, evento gratuito realizado en las instalaciones de Zona Austral que reunió a 16 stands dedicados a la divulgación, la investigación y la innovación en la Región de Magallanes.

Durante la jornada, más de 300 a 400 personas visitaron el recinto durante las primeras horas para participar de experiencias inmersivas e interactivas. Entre las atenciones del evento destacaron acuarios con especies locales como centollas, experiencias de realidad virtual, observaciones microscópicas, trivias científicas e históricas, y actividades infantiles como pintacaritas temáticos.

Divulgación científica a través del arte

Uno de los emprendimientos destacados de la jornada fue “Ciencia hecha mano”, iniciativa liderada por la tecnóloga en recursos del mar y ceramista Jacqueline Parada. Tras desempeñarse por 20 años en el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), la profesional impulsó desde 2011 un proyecto creativo que fusiona la investigación marina y la cerámica.

A través de sus piezas modeladas a mano, Parada recrea desde organismos microscópicos como microalgas hasta mamíferos marinos como ballenas, así como material paleontológico. Su trabajo busca acercar a la ciudadanía la biodiversidad marina y el conocimiento científico que observaba diariamente en su labor. Sus creaciones se encuentran disponibles en su taller y en la Galería Pablo Besoaain en Puerto Natales.

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