Gala Croata en Punta Arenas: Un viaje a las raíces musicales y la celebración mundial de la corbata

El Club Croata de Punta Arenas celebró su tradicional gala anual, un evento dedicado a mantener vivas las tradiciones y la memoria de los inmigrantes en la Región de Magallanes.

El origen histórico de una prenda universal

El evento coincidió con el “Día de la Corbata”, una fecha instituida oficialmente el 18 de octubre de 2008 por el Parlamento de Croacia. Durante la gala, el cónsul honorario de Croacia, Alfredo Fonseca Mihovilovic, compartió la fascinante historia de esta prenda:

La corbata tiene su origen en el siglo XVII, durante la Guerra de los Treinta Años.

Nació a partir de los pañuelos rojos que las mujeres anudaban al cuello de los soldados croatas que partían al frente de batalla.

Al llegar a Francia, el rey Luis XIV quedó admirado por este detalle en la vestimenta, lo que impulsó la creación de la corbata moderna.

Para conmemorar este legado, en el año 2003 se instaló una corbata gigante de 808 metros de largo en la ciudad croata de Pula.

Rescate ancestral: Voces que llegan desde Antofagasta

Uno de los momentos más especiales de la velada fue la presentación de una delegación musical proveniente de Antofagasta, vinculada a la Sociedad Croata y al Club de Deportes Hrvatski Sokol. El conjunto, compuesto por voces masculinas acompañadas de guitarras e instrumentos de cuerda, ofreció un repertorio basado en el tradicional canto klapa.

Jerko Slatar Díaz, director de la agrupación, explicó que el propósito fundamental del viaje no fue realizar una exhibición técnica, sino un acto de salvaguardia cultural:

“Tratamos de mostrar las canciones que cantaban nuestros ancestros para que no se pierdan. […] Nosotros no damos conciertos porque no nos da para dar conciertos. Lo que hacemos es justamente traer el recuerdo de los viejitos que ya no están, porque han pasado más de cien años desde que llegaron”.

Slatar agregó que, al entonar estas melodías tradicionales, los miembros del grupo sienten que sus antepasados “están presentes cantando con nosotros”. Tras su paso por Magallanes, impulsado por el esfuerzo personal de sus integrantes, la agrupación se reunirá en Santiago para continuar su gira rumbo a un festival de la colectividad en Mendoza, Argentina.

El talento local en el escenario

El anfitrión de la jornada, el Club Croata de Punta Arenas, también brilló a través de sus agrupaciones estables, las cuales son parte del abanico de actividades que organiza la institución. La cartelera artística de la gala se completó con: