Medio Ambiente analiza proyectos clave de conectividad, defensa y turismo sustentable

Con el objetivo de fortalecer la presencia de Chile y garantizar el resguardo del ecosistema antártico, el Comité de Evaluación del Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico llevó a cabo su primera sesión de trabajo. La instancia fue liderada por la Ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo Echegaray, y la Delegada Presidencial Regional de Magallanes, Ericka Farías Guerra.

Durante la reunión, el comité revisó una tabla compuesta por ocho iniciativas de diversa índole, logrando un avance significativo de cara a la nueva temporada antártica.

¿Qué proyectos fueron aprobados?

Las autoridades informaron la aprobación de iniciativas con un alto impacto estratégico, entre las que destacan:

Fomento al turismo: Aprobación de un proyecto del sector privado diseñado para impulsar el turismo sustentable en la zona.

Conectividad y telecomunicaciones: Proyectos estratégicos del Estado que permitirán el mejoramiento de antenas y la conectividad en el territorio.

Infraestructura de defensa: Optimizaciones en la base aérea y desarrollo de proyectos enfocados en las labores de la Armada de Chile.

Posicionamiento geopolítico y agilidad operativa

La Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías Guerra, destacó el valor de estas decisiones para la geopolítica nacional:

“Como Gobierno tenemos una tarea principal que también es fortalecer la infraestructura tanto en la Antártica como en la comuna de Punta Arenas, justamente para consolidarnos ya como un país que es utilizado por diversos países del Tratado Antártico como puerta de entrada . Todo esto ayuda a la infraestructura, ayuda a posicionarnos como país para ir avanzando en el tema antártico, que es una prioridad para Chile”.

Por su parte, la Ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, valoró la celeridad del comité para evaluar los expedientes ambientales antes del inicio de la temporada operativa:

“Hubo un acuerdo transversal de poder ir resolviendo los proyectos con mayor agilidad, entendiendo que se abre esta temporada y es relevante poder contar con estas autorizaciones, y también poder revisar esos proyectos que tienen un impacto más estratégico para acompañar los esfuerzos que está haciendo el país en la presencia en la Antártica Chilena”.

Gestión ambiental más allá de la Antártica

Cabe destacar que el Comité Antártico es la vía exclusiva para canalizar toda inversión en el continente blanco, abarcando desde investigación científica y turismo hasta infraestructura de las Fuerzas Armadas.

Adicionalmente, la visita de la Ministra Toledo a la Región de Magallanes no solo se centró en la temática antártica, sino que también incluyó agendas sobre materias ambientales locales, como el monitoreo y apoyo en la gestión de rellenos sanitarios de la región.