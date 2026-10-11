Santo Tomás Punta Arenas supera los 100 matriculados en su primera semana y suma nueva carrera para el proceso 2027

Con un balance altamente positivo y una acelerada convocatoria inició el proceso de matrículas en la sede Punta Arenas de Santo Tomás. En menos de una semana desde su apertura, la institución ya supera los 100 estudiantes matriculados de una oferta total que contempla aproximadamente 500 cupos.

La rectora de la sede, Valeska Acevedo, valoró el interés de la comunidad magallánica y destacó la fluidez con la que se ha desarrollado el proceso. No obstante, hizo un llamado a los postulantes a no dejar el trámite para última hora: “El año pasado varias carreras completaron sus vacantes rápidamente. Aunque el plazo final de matrícula es el 31 de marzo de 2027, los cupos son limitados y pueden agotarse en cualquier momento”, advirtió la autoridad académica.

Carreras de alta demanda y beneficio costo cero

Entre los programas académicos con mayor ritmo de postulación destacan Técnico en Enfermería (en sus jornadas diurna y vespertina), Servicio Social y Técnico en Veterinaria.

Como incentivo para los nuevos estudiantes, Santo Tomás mantendrá la promoción de matrícula a costo cero hasta el próximo 30 de octubre, beneficio sujeto a la disponibilidad de vacantes en cada área.

Nueva opción académica para la región

Dentro de las novedades para el ciclo lectivo 2027 se confirmó la incorporación de la carrera de Ingeniería Industrial en jornada diurna, la cual dispone de 45 cupos. Según detalló la rectora Acevedo, este programa responde a las necesidades actuales de la zona: “Es una carrera transversal para los distintos rubros industriales de la región, con una malla curricular enfocada en la gestión de operaciones que hoy demandan los sectores productivos y de servicios”.

Datos de atención presencial y contacto

Las personas interesadas en matricularse o recibir orientación pueden acudir directamente a la sede ubicada en Mejicana 665, Punta Arenas, en los siguientes horarios: