Seminario de educación artística “Tejiendo Infancia” reunió a educadores sobre nuevas metodologías pedagógicas

La jornada reunió a educadores, estudiantes de pedagogía y artistas para compartir herramientas y buenas prácticas. Destacaron las experiencias del programa Acciona en el Jardín Pepita de Oro de Porvenir y de la compañía “Alumbracreando”.