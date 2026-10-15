Seminario de educación artística “Tejiendo Infancia” reunió a educadores sobre nuevas metodologías pedagógicas

Con una alta convocatoria se desarrolló el seminario de educación artística “Tejiendo Infancia: Educación Artística, Inclusión y Territorio”, organizado por la Mesa Regional de Educación Artística, iniciativa liderada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y el Ministerio de Educación.
El encuentro reunió a educadores, artistas educadores y estudiantes de pedagogía, quienes compartieron y reflexionaron sobre nuevas experiencias en educación artística y su impacto en la inclusión y el territorio.
Acciona en Porvenir: validando el territorio a través del arte
Durante el seminario, Johanna Coñuecar y Claudia Maza, del Jardín Infantil Pepita de Oro de Porvenir, compartieron la experiencia del establecimiento con el programa Acciona, iniciativa que se encuentra en su tercer año de ejecución, de un total de cuatro contemplados.
Coñuecar destacó el carácter innovador e inclusivo del trabajo, que integra a las familias y los intereses de los niños y niñas en la elaboración de actividades pedagógicas significativas. “Involucrar a las familias, que son los primeros educadores, hace que sea un trabajo completo”, señaló.
Por su parte, la educadora Claudia Maza relevó los cambios significativos que se evidencian en el desarrollo de los párvulos. “Lo vemos reflejado en el enriquecimiento del contexto cultural, en cómo los niños aprecian su entorno y validan su espacio como Tierra del Fuego, una isla con múltiples riquezas, sintiéndose insertos en ella”, afirmó Maza.
La narración textil como herramienta pedagógica
El seminario contó también con la participación de Vicky Silva, integrante de la compañía de narración oral escénica Alumbra Creando, quien expuso sobre la creación de historias utilizando elementos textiles como herramienta para la primera infancia.
Silva explicó que esta modalidad narrativa ofrece dos niveles de lectura: una visual y otra literaria. “Nuestra experiencia demuestra que funciona muy bien con los niños porque es una propuesta cercana, participativa y basada en el juego, elemento fundamental en esta etapa de desarrollo”, explicó.
Invitación a la Feria del Libro Infanto-Juvenil
Finalmente, en el marco de las actividades culturales, Vicky Silva extendió una invitación a la comunidad magallánica a participar en la inauguración de la Feria del Libro Infanto-Juvenil “Un Pájaro Azul”, que se llevará a cabo mañana viernes a partir de las 11:30 horas en las instalaciones de Zona Franca. El evento mantendrá sus puertas abiertas al público hasta este domingo.