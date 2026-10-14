Senado rindió homenaje a los Centros de Rehabilitación por cuadragésimo aniversario

La Sala del Senado rindió homenaje a los Centros de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur, en el marco de la conmemoración del 40° aniversario de la institución.

Se destacó que, a lo largo de cuatro décadas, esta obra nacida en Magallanes ha logrado consolidarse como un símbolo de identidad y cohesión social, reafirmando el impacto de una iniciativa ciudadana que ha logrado acortar las brechas del aislamiento territorial en materia de salud y apoyos.

El senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic ofreció un testimonio de alta significación al compartir que él mismo es paciente y usuario activo del centro, dando testimonio personal de la calidad y el impacto de sus atenciones.

Calificó a la institución como “un orgullo de la Región de Magallanes y como un ejemplo concreto de descentralización efectiva”, demostrando que es posible construir servicios de salud de excelencia lejos de los grandes centros urbanos del país.

La labor del Centro de Rehabilitación se distingue por entregar atención de manera transversal e integral a más de 5.000 personas al año, abarcando a niños, jóvenes, adultos y personas mayores.