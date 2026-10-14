Sercotec Magallanes certifica a 42 emprendedores y fortalece la economía local con fondos de fomento

En una importante jornada para el fomento productivo de la región, el Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) entregó certificaciones a 42 emprendedores y emprendedoras de Magallanes. Los beneficiarios lograron adjudicarse fondos provenientes de tres importantes programas de apoyo: Digitaliza tu Almacén, Capital Semilla Emprende y Capital Abeja.

La directora regional de Sercotec, Sabrina Garay, destacó el impacto directo de esta iniciativa en el desarrollo local. «Nos llena de orgullo poder fortalecer la economía regional a través de Sercotec», señaló la autoridad. Además, explicó que debido a la extensa geografía del territorio, el servicio se desplegará por todo un mes para abarcar localidades como Porvenir, Puerto Natales y Puerto Williams. Finalmente, invitó a la comunidad a mantenerse atenta a las redes sociales de la institución para participar de las próximas actividades de la “Semana de la Pyme”.

Testimonios de perseverancia y rescate identitario

La ceremonia estuvo marcada por la emoción de quienes, tras arduos procesos de postulación, lograron el anhelado financiamiento. Una de ellas es Javiera Alvarado Altamirano, ganadora del fondo Capital Abeja con su emprendimiento javi.planta.

Su negocio se enfoca en el arte botánico austral, creando cuadros, llaveros y joyería botánica con flora nativa y regional. «Estoy súper contenta, igual inesperado porque uno postula pero no sabe los resultados tampoco, hay muchas mujeres más que postulan, son cientos de postulaciones y muy buenos negocios», expresó Alvarado, valorando el apoyo recibido.

Por su parte, Camila Vanessa Vidal Plaza, creadora de la pastelería online Jardín de Ruibarbo, logró la certificación del programa Capital Semilla. Su propuesta busca llevar productos dulces y personalizados directamente a los hogares, pensando especialmente en personas mayores o con movilidad reducida que no siempre pueden salir de sus casas.

«Es un proyecto que he postulado varias veces y me da mucha felicidad el poder por fin tener un certificado que me diga ‘Camila, lo lograste’», comentó emocionada. Vidal agregó que este aporte económico será fundamental no solo para impulsar su emprendimiento, sino también para financiar los requerimientos de formalización del sistema, tales como trámites de salud, patentes y permisos municipales.

Sercotec continuará su despliegue por la región, reafirmando su compromiso con el crecimiento de las micro y pequeñas empresas de la zona más austral del país.