Seremi Carlos Olave descarta un impacto profundo en la ciencia de Magallanes tras ajustes de presupuesto

La Región de Magallanes y de la Antártica Chilena se ha consolidado como un polo científico de relevancia mundial, atrayendo a investigadores que estudian desde la biodiversidad local hasta el cambio climático en los glaciares. Ante el reciente escenario de ajustes presupuestarios a nivel nacional, existía inquietud sobre cómo esto podría golpear a los proyectos desarrollados en la zona.

Sin embargo, el Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carlos Olave, entregó un mensaje tranquilizador: los recortes no frenarán el desarrollo investigativo en Magallanes.

Consultado sobre los efectos en instituciones clave como la Universidad de Magallanes (UMAG) o el INACH, la autoridad regional fue tajante. “Directamente a la región el financiamiento de la ciencia no va a afectar de una manera muy significativa, porque los programas que están se van a mantener”, aseguró Olave.

Entre las iniciativas garantizadas, el Seremi destacó los proyectos financiados por el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) en la UMAG. “Son una instancia que financia el Ministerio por alrededor de 500 millones de pesos al año, y eso se mantiene durante todo el proceso, por los próximos 5 años”, explicó.

Un ecosistema de hasta 1.500 científicos

Magallanes no es solo un territorio extenso, sino también un inmenso laboratorio natural. Según detalló Olave, actualmente existen unas nueve instituciones formales dedicadas a la investigación en la región.

El dinamismo de la zona atrae a talentos de todo el mundo. “Tenemos mucha gente que trabaja; según algunas estadísticas, hay alrededor de 1.000 o 1.500 científicos acá en la región”, indicó el Seremi. Este grupo humano abarca tanto a profesionales locales como a quienes viajan temporalmente para estudiar la Antártica, la zona subantártica, los hielos y los parques nacionales.

💬 “No solo son los que trabajan acá en la región, sino que es gente que viene de fuera a investigar las diferentes cosas que tenemos”, destacó Carlos Olave.

¿Dónde se notará la disminución presupuestaria?

Si bien los proyectos de investigación en curso están a salvo, el Seremi transparentó que el ajuste presupuestario se aplicará en áreas específicas, principalmente en equipamiento y en la distribución de becas de posgrado:

Fondequip (Equipamiento): No se lanzarán nuevos concursos para la compra de equipos este año. Sin embargo, Olave explicó que esto se debe a que en el último periodo ya se hizo una inversión histórica de entre 2.000 y 3.000 millones de pesos en instrumentos que recién comenzarán a utilizarse ahora. “Si no compramos equipamiento este año, el próximo año podríamos lanzar ese concurso nuevamente” , aclaró.

Becas Chile: Los estudiantes que ya cuentan con este beneficio mantendrán su financiamiento sin alteraciones. El cambio vendrá para los nuevos cupos: habrá una disminución en las becas para estudiar en el extranjero, pero como contraparte, aumentarán los cupos para las becas nacionales.

De esta manera, el Ministerio de Ciencia apuesta por sostener el motor investigativo de Magallanes, optimizando los recursos ya adjudicados y fortaleciendo la formación de especialistas dentro del país.