Sernatur, ProChile y Austro Chile impulsan el turismo de Magallanes en exitosa rueda de negocios con Brasil

Con el objetivo de fortalecer la industria turística local y abrir nuevas oportunidades internacionales, el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) y ProChile organizaron una estratégica rueda de negocios en la Región de Magallanes. El evento permitió conectar directamente la oferta magallánica con el mercado brasileño a través de la visita de ocho importantes turoperadores de Brasil, quienes recorrieron la zona y sostuvieron reuniones con prestadores de servicios locales.

El impulso de las autoridades

Mauricio Peña y Lillo, director regional de Sernatur, destacó el alto impacto de este encuentro impulsado en conjunto con ProChile. “Estamos viviendo una actividad tremendamente importante para lo que es el Servicio Nacional de Turismo, toda vez que en conjunto con ProChile se ha podido traer desde Brasil a este grupo de ocho turoperadores que han venido a conocer parte de nuestras maravillas”, señaló la autoridad.

Peña y Lillo enfatizó que se espera que estos nuevos lazos comerciales se traduzcan en una mayor cantidad de visitantes durante la próxima temporada, recordando que Brasil es uno de los principales países emisores de turistas para la región austral.

Beneficios para el sector privado local

El impacto positivo para las empresas magallánicas fue resaltado por Daniela Torres, representante de Austro Chile. La vocera gremial valoró el formato del encuentro:

“Para nosotros como Austro Chile es fundamental ser partícipe de este tipo de instancias, que permite que los turoperadores de un mercado súper importante para nosotros como Brasil puedan conocer en persona nuestros destinos y todas las opciones turísticas, gastronómicas y de instalaciones con las que contamos”.

Además, Torres destacó como una gran ventaja que esta actividad permite a los empresarios de la zona generar conexiones comerciales de alto nivel sin la necesidad de salir de Magallanes.

Una nueva Patagonia para ofrecer

Por el lado de los invitados internacionales, Stephanie Pereira, representante de la agencia mayorista brasileña Best Buy Travel, elogió la eficiencia de la dinámica. “En la rueda se puede conocer a más personas que haciendo visitas”, comentó Pereira, destacando la importancia de vivir la experiencia en primera persona para luego poder transmitirla fielmente a los clientes.

Asimismo, Pereira subrayó la oportunidad comercial estratégica que esto representa para Brasil frente a destinos competidores: