Talento Natalino en Acción: Estudiantes del Liceo Politécnico compiten a nivel nacional con innovador software educativo

Un importante hito educativo y tecnológico están protagonizando los estudiantes Matías Anel, Diego Panoso, Catalina Haro y Julián Pedroza, de la especialidad de Administración mención Recursos Humanos del Liceo Bicentenario Politécnico Luis Cruz Martínez.

Los jóvenes se encuentran representando a la provincia de Última Esperanza en el prestigioso concurso nacional #Instaward2026, organizado por la ONG Canales en el marco del 12° Encuentro de Emprendimiento e Innovación “Jóvenes TP en Acción”.

¿Qué es Magallanes9?

Su iniciativa, denominada “Magallanes9”, consiste en un software educativo e interactivo diseñado para enseñar de manera didáctica el Modelo Canvas, la reconocida metodología de nueve bloques para estructurar modelos de negocio. El proyecto fue desarrollado durante tres meses en el taller de su especialidad, bajo el liderazgo del docente César Gonzalo Maldonado Riquelme.

El software organiza el aprendizaje en cuatro etapas consecutivas:

Marco teórico y evaluación: Módulo con preguntas extraídas de un banco de 50 interrogantes.

Caso práctico: Análisis aplicado a un emprendimiento real de la zona (un café local en Puerto Natales).

Perfil del cliente: Metodología para construir el cliente ideal.

Canvas propio: Creación guiada del modelo de negocios, que finaliza con la emisión de un certificado de participación.

Un recorrido virtual con “Geoffito”

Uno de los elementos más destacados del proyecto es su profundo sello regionalista. El usuario es guiado por “Geoffito”, una mascota inspirada en el gato de Geoffroy, un felino nativo de la zona de Última Esperanza. Este personaje entrega pistas, celebra los avances y recorre virtualmente distintos parajes emblemáticos de la Región de Magallanes.