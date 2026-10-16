Lanzan el libro “Patagonia Chilena Infográfica”: ciencia, territorio y conservación al alcance de todos

En el marco del VI Encuentro de Áreas Protegidas y Comunidades Portal, se realizó el lanzamiento oficial de “Patagonia Chilena Infográfica”, una innovadora publicación desarrollada por el Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile (UACh) junto al reconocido diseñador e infografista Juan Pablo Bravo. Único en su tipo, el texto propone un recorrido didáctico y riguroso por las características geofísicas, socioculturales y naturales de la zona austral.

A lo largo de cuatro capítulos y 130 páginas, el libro sintetiza contenidos sobre la formación geológica de la región, sus sistemas insulares, biodiversidad, demografía e identidad local. Asimismo, su capítulo final aborda el mosaico de áreas protegidas según la nueva clasificación de la Ley 21.600 (que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, SBAP), analizando sus amenazas y desafíos de gestión actual.

Divulgación científica y acceso abierto

El director del Programa Austral Patagonia, Dr. César Guala, destacó el valor del proyecto señalando que la divulgación del conocimiento es clave para movilizar compromisos de conservación. En tanto, Annelore Hoffens, coordinadora de comunicaciones y editora, resaltó la efectividad del lenguaje visual: “Mostrar que la Patagonia chilena representa el 27% de la superficie nacional o que el 45% de sus áreas protegidas tiene un nivel bajo de gestión es mucho más efectivo y entretenido que decirlo. Ese es el gran valor de este libro”, explicó.

La obra es fruto de una coedición entre Ediciones UACh y Pehuén Editores, contando con el respaldo de The Pew Charitable Trusts. Con el objetivo de democratizar la información, “Patagonia Chilena Infográfica” ya se encuentra disponible para descarga gratuita en formato digital en el sitio web del Programa Austral Patagonia, mientras que su versión física llegará a librerías a precio de costo en noviembre, sumado a la donación de 300 ejemplares para escuelas y bibliotecas de Los Lagos, Aysén y Magallanes.