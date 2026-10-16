Presentan libros sobre ciencia e historia antártica en el marco del Festival de la Ciencia 2026 en Punta Arenas

En el marco del Festival de la Ciencia y Tecnología 2026, el Café del Stretto en Punta Arenas se convirtió en el punto de encuentro para el lanzamiento de dos nuevas obras dedicadas a la divulgación e historia polar: “Clics Antárticos”, de la periodista científica María Pastora Sandoval, y “Así la Proa: 1947, la primera expedición antártica chilena”, escrita por el historiador Francisco Sánchez Urra y el ingeniero Felipe Molina.

La actividad contó con palabras de bienvenida del seremi de Ciencia de Magallanes y Antártica Chilena, Carlos Olave, y los comentarios del seremi de las Culturas, Rodrigo Bravo, junto al investigador del INACH y presidente del Colegio de Periodistas regional, Elías Barticevic. El encuentro convocó a académicos de la UMAG, comunicadores, diplomáticos y miembros de la comunidad magallánica interesados en consolidar la soberanía cultural del territorio.

Análisis de datos e hito fundacional

En “Clics Antárticos”, Sandoval analiza cinco años de búsquedas en Google Trends comparando ciudades puerta de entrada a la Antártica con grandes capitales globales, revelando patrones singulares sobre cómo el público busca información sobre el hielo. En tanto, “Así la Proa” reconstruye la travesía náutica de 1947 comandada por el comodoro Federico Guesalaga, la cual culminó con la fundación de la Base Naval Antártica “Capitán Arturo Prat” en la isla Greenwich.

El seremi Rodrigo Bravo valoró el alcance internacional de las obras, destacando que han sido llevadas a vitrinas internacionales como la Open Science Conference del SCAR 2026 en Oslo, Noruega, y en la Universidad Gabriela Mistral en Santiago: “Están realizando soberanía cultural antártica con obras que nacen desde Magallanes y dan a conocer nuestro territorio al mundo”, enfatizó. Los textos se encuentran disponibles para la comunidad a través de la plataforma www.miradorantartico.com.