El puntarenense Jonathan Guerrero firma su primer contrato profesional con Independiente de Avellaneda

Queda menos de un mes para el inicio del Mundial Sub 17, certamen donde la Selección Chilena competirá en el Grupo J junto a Estados Unidos, Montenegro y Argelia. La cita planetaria, que se desarrollará entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre en Catar, mantiene al “Equipo de Todos” afinando sus últimos detalles operativos y futbolísticos.

En esa línea de preparación para el combinado que dirige Ariel Leporati, llegaron excelentes noticias desde Argentina. Uno de los talentos con mayor proyección del plantel nacional dio un hito fundamental en su carrera con apenas 17 años: Jonathan Guerrero, nacido en Punta Arenas y radicado desde los 13 años en el fútbol trasandino, firmó su primer contrato profesional con Independiente de Avellaneda, vínculo que se extenderá hasta diciembre de 2028.

El club argentino dio a conocer la noticia en sus redes sociales publicando un emotivo video con las declaraciones de los padres del jugador, quienes expresaron: “Como familia es una alegría inmensa… decirle que estamos muy orgullosos y que siempre estaremos con él”.

Por su parte, el propio puntero nacional manifestó su felicidad a través de sus redes sociales: “No fue fácil dejar a mi familia, mi país y estar a kilómetros de mi gente, pero creo que en poco tiempo ese sacrificio está dando sus frutos. Estoy muy contento de poder vivir este momento tan lindo”, expresó el atacante magallánico ad portas de defender a Chile en Qatar.