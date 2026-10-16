Municipio de Punta Arenas abre inscripciones para trekking gratuito en el Parque Nacional Pali Aike

La Municipalidad de Punta Arenas invitó a niños, niñas y adolescentes de la comuna a participar en la tercera versión del Trekking Socioeducativo 2026, iniciativa de carácter totalmente gratuito que en esta edición contempla una excursión al , con el propósito de acercar a los jóvenes al patrimonio natural, geológico y cultural de la zona.
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la importancia de abrir estas oportunidades recreativas y formativas: “Por tercera vez queremos invitar a los jóvenes de nuestra ciudad a participar en un trekking educativo. Estamos visitando un lugar maravilloso como Pali Aike, que está a cerca de dos horas de Punta Arenas, muy bonito pero poco visitado por las familias locales. Queremos que conozcan la región mediante una actividad gratuita y segura”, señaló el edil.
Requisitos, cobertura y postulaciones
La experiencia contempla una jornada completa que incluye traslado en bus, alimentación, equipo de monitores municipales y guías turísticos para realizar un recorrido de aproximadamente tres horas por los senderos y campos volcánicos del parque. Por su parte, Javiera Pizarro, profesional de la Unidad de Infancia y Juventud del municipio, resaltó que “la idea es abrir gratuitamente estas experiencias a jóvenes que muchas veces no tienen la oportunidad de llegar a estos lugares por los costos de traslado y logística que representan para sus familias”.
La convocatoria cuenta con 80 cupos dirigidos a adolescentes de entre 13 y 18 años (cumplidos al 31 de diciembre de 2026). Para postular, los interesados deben ingresar al sitio oficial del municipio (www.puntaarenas.cl), descargar y firmar la Declaración Jurada Simple y adjuntar la documentación de identidad del menor y de su apoderado responsable. El plazo de inscripción estará abierto hasta el viernes 23 de octubre a las 23:59 horas o hasta agotar los cupos disponibles.