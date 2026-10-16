Municipio de Punta Arenas abre inscripciones para trekking gratuito en el Parque Nacional Pali Aike

La Municipalidad de Punta Arenas invitó a niños, niñas y adolescentes de la comuna a participar en la tercera versión del Trekking Socioeducativo 2026, iniciativa de carácter totalmente gratuito que en esta edición contempla una excursión al Parque Nacional Pali AikeHaz clic para abrir el panel lateral y obtener más información , con el propósito de acercar a los jóvenes al patrimonio natural, geológico y cultural de la zona.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la importancia de abrir estas oportunidades recreativas y formativas: “Por tercera vez queremos invitar a los jóvenes de nuestra ciudad a participar en un trekking educativo. Estamos visitando un lugar maravilloso como Pali Aike, que está a cerca de dos horas de Punta Arenas, muy bonito pero poco visitado por las familias locales. Queremos que conozcan la región mediante una actividad gratuita y segura”, señaló el edil.

Requisitos, cobertura y postulaciones

La experiencia contempla una jornada completa que incluye traslado en bus, alimentación, equipo de monitores municipales y guías turísticos para realizar un recorrido de aproximadamente tres horas por los senderos y campos volcánicos del parque. Por su parte, Javiera Pizarro, profesional de la Unidad de Infancia y Juventud del municipio, resaltó que “la idea es abrir gratuitamente estas experiencias a jóvenes que muchas veces no tienen la oportunidad de llegar a estos lugares por los costos de traslado y logística que representan para sus familias”.

La convocatoria cuenta con 80 cupos dirigidos a adolescentes de entre 13 y 18 años (cumplidos al 31 de diciembre de 2026). Para postular, los interesados deben ingresar al sitio oficial del municipio (www.puntaarenas.cl), descargar y firmar la Declaración Jurada Simple y adjuntar la documentación de identidad del menor y de su apoderado responsable. El plazo de inscripción estará abierto hasta el viernes 23 de octubre a las 23:59 horas o hasta agotar los cupos disponibles.