Pedro Chelech ganó la prueba ciclística el “Desafío fin del camino”

Con cifra récords de corredores se vivió el pasado domingo la segunda versión de la prueba ciclística “Desafío fin del camino”, la cual reunió a 150 corredores en competencia y que tuvo dos distancias para cumplir el desafío deportivo.

-70 km competitivos hasta “Punta del árbol”.

-30 km recreativos hasta el hito de la mitad de Chile.

Ambas carreras tuvieron como punto de partida y meta la instalaciones la “Heladería” del km 37 sur.

En tanto los más pequeños tuvieron su fiesta ciclística aparte, en las edades de 4 a 8 años, disfrutando de un circuito especialmente preparado para ellos.

Por su parte cerca de 600 espectadores alentaron a cada uno de los ciclistas, contando con visitas desde Coronel, Concepción, Puerto Montt, Porvenir, Puerto Natales y otros lugares del país.

Desde la organización agradecieron a cada uno de los participantes y quienes fueron parte de esta aventura vivida en el extremo sur de Chile.

Resultados

Ganadores por categoría.

Elite Varones

1. Pedro Chelech.

2. Derek Reiher.

3. Leandro Levill.

Master A Varones

1. Miguel Osorio.

2. José Bárcenas.

3. Osvaldo Villegas.

Master B Varones

1. Alex Marincovich.

2. Gonzalo Muñoz.

3. Ignacio Mansilla.

Master C Varones

1. Gastón Paredes.

2. Jaime Carvajal.

3. Claudio Alvarado.

Master D Varones

1. Fredy Aguilar.

2. Julio Contreras.

3. Roberto Hijerra.

Gravel Varones

1. Andrés Villegas.

2. Bastián Pérez.

3. Niky Andrade.

E-Bike

1. Claudio Asencio.

2. Álvaro Gómez.

3. Enzo Villagrán.

Master A Damas

1. Constanza Fernández.

2. Valeria Igarzabal.

3. Evelyn Llanquiman.

Master C Damas

1. Esperanza Rodríguez.

2. Marcia Machuca.

3. Patricia Álvarez.

Gravel Damas

1. Valeska Igor.

2. Patricia González.

3. Natalia Armijo.