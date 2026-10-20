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Pistoleros derrotó a Vientos del Estrecho y clasifica camino al título en el básquetbol laboral

El certamen cesteril organizado por Canadela Punta Arenas se jugó en las instalaciones del gimnasio del Club Español.

Periodista Web 3
Periodista Web 3

Pistoleros derrotó a Vientos del Estrecho en la serie masculina por 56 a 51 y con ello clasificó a la siguiente fase del Campeonato de Básquetbol Laboral, temporada 2026.
El certamen cesteril organizado por el Canal Deportivo Laboral (Canadela) Punta Arenas se llevó a cabo en las instalaciones del gimnasio del Club Español, y arrojó los siguientes resultados:

Sábado 17 de octubre
Gimnasio Club Español
Básquetbol Masculino

-Pistoleros 56
Vientos del Estrecho 51

-Turbales 48
Clínica del Hogar 34

Básquetbol Femenino
-Logística Yese 60
Mambas 42

Básquetbol Masculino
-Equipo Sur 55
Baguales 66

Tabla de Posiciones
Básquetbol Masculino

1.Vientos del Estrecho, 32 puntos (12 partidos).
Clasificado.
2.Transportes Bishop, 33p. (12p).
Clasificado.
3.Team Brothers, 33p. (12p).
Clasificado.
4.Búfalos Mojados, 32. (12p).
Clasificado.
5.Air Express, 32p. (12p).
Clasificado.
6.Team Croacia, 31p. (12p).

Clasificado.
7.Turbales, 31p. (12p).
Clasificado.
8.Pistoleros, 30p. (12p).
Clasificado.
9.Baguales, 29p. (12p).
10.Clínica del Hogar, 29p. (12p).
11.Servicio de Salud M. 27p. (12p).
12.Equipo Sur, 25p. (12p).
13.Complejo Solarium, 24p. (12p).

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