Roller Fly Patagonia logró siete clasificaciones al Nacional de Patinaje Artístico

Seis deportistas del Club de Patinaje Artístico Roller Fly Patagonia obtuvieron su clasificación al Campeonato Nacional de la Federación de Patinaje Artístico, que se desarrollará entre el 9 y el 13 de noviembre. Un logro significativo para la institución y para la presencia de Punta Arenas en esta disciplina a nivel nacional.

Las patinadoras consiguieron sus cupos tras participar en dos fechas clasificatorias disputadas en el gimnasio Las Marcianitas, ubicado en el recinto del Estadio Nacional, en Santiago. Todas competirán entre el 9 y 13 de noviembre en el nivel Escuela, en una instancia que reunirá a destacadas exponentes que superaron el proceso de clasificación.

Acceder a este campeonato constituye un importante reconocimiento al trabajo sostenido durante el año. Para un club de Magallanes, enfrentar este circuito implica sumar a la preparación deportiva los desafíos de los viajes y la distancia, haciendo especialmente valioso el resultado obtenido por sus representantes.

Las seis clasificadas son:

-Dayra Almonacid: Solo Dance.

-Francisca Gallardo: Free Skating.

-Amaya González: Free Skating.

-Maite Llanos: Free Skating.

-Sofía Mella: Free Skating.

-Camila Ojeda: Free Skating y Solo Dance.

Un logro respaldado por el trabajo del entrenador

Un papel fundamental en esta clasificación ha desempeñado el entrenador colombiano Yeison Moreno, responsable de conducir la preparación técnica y acompañar el desarrollo competitivo de las deportistas. Su labor ha sido clave para afrontar las exigencias del circuito federado y transformar los aprendizajes de cada participación en avances dentro de la pista.

Moreno señala que enfrenta este desafío con tranquilidad y confianza en sus dirigidas. Destaca que, en su primera participación en este proceso, el club consiguió clasificar a más de la mitad de las deportistas que presentó este año al circuito de la federación.

El técnico reconoce que ha sido una temporada de mucho aprendizaje y que competir a un nivel de alta exigencia ha impulsado al equipo a intensificar su preparación. Ese trabajo constante, sostenido durante el año, encuentra ahora un importante resultado en los seis cupos obtenidos para el Nacional.

La clasificación se enmarca, además, en una intensa temporada para Roller Fly, que ha participado activamente en la Liga Cordillera y en el Open de Capão da Canoa, en Brasil. Según explica Moreno, estas experiencias han permitido a sus deportistas adquirir mayor confianza, enfrentar nuevos desafíos y fortalecer su crecimiento deportivo.

Proyección para 2027

Actualmente, Roller Fly Patagonia cuenta con una matrícula de 60 deportistas y ya trabaja en su planificación para 2027, con la intención de abrir nuevamente sus inscripciones en enero.

La presencia de seis patinadoras en el Nacional marca un paso relevante en el desarrollo del club y refuerza su compromiso con la formación deportiva en Magallanes. Detrás de esta clasificación hay constancia, preparación y una labor conjunta entre deportistas, entrenador y familias, que hoy permite proyectar nuevos desafíos para el patinaje artístico de la región.