UMAG clasifica a la gran final del Nacional Universitario de Futsal Fenaude 2026 tras vencer a la Universidad de Chile

Un hito histórico para el deporte universitario de la zona austral se vivió en la capital regional. La Universidad de Magallanes (UMAG) se clasificó a la gran final del Campeonato Nacional Universitario de Futsal Fenaude 2026, tras vencer en una emocionante tanda de penales a la Universidad de Chile en las dependencias del Gimnasio Fiscal de Punta Arenas.

El encuentro de semifinales finalizó igualado 4-4 en el tiempo reglamentario, en una jornada cargada de tensión y respaldada por un masivo marco de público local. En la definición desde el punto del penal, el conjunto magallánico demostró mayor precisión para sellar su boleto a la definición por el título de la máxima categoría universitaria del país.

Final inédita en el Gimnasio Fiscal

El rival de la UMAG en el duelo decisivo será la Universidad de Antofagasta, elenco que consiguió su paso a la final tras derrotar por 1-0 a la Universidad Católica del Maule con un agónico gol anotado en los últimos instantes del segundo tiempo suplementario.

La gran final del certamen se disputará este viernes 9 de octubre, a las 13:00 horas, en la cancha principal del Gimnasio Fiscal de Punta Arenas, mientras que el duelo por el tercer y cuarto lugar entre la U. de Chile y la U. Católica del Maule se jugará a contar de las 11:00 horas. Desde la UMAG reiteraron el llamado a la comunidad magallánica a asistir al recinto deportivo para alentar al equipo o seguir la transmisión en vivo a través de las pantallas de UMAG TV.