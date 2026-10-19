Una exitosa 1ra fecha marcó el inicio de la temporada del Enduro

Ayer con la competencia adulta y el sábado con los infantiles, se bajó el telón a la primera fecha del Campeonato Regional de Enduro temporada 2026-2027, certamen tuerca organizado por Enducross Motoclub y que reunió a 170 pilotos durante ambos días y que fueron protagonistas de la competencia vivida en el sector de la “Discordia”, kilómetro 12,5 Ruta 9, el cuál colocó a pruebas a pilotos de Moto y ATV.

Intensa y exigente competencia

Ayer con un día agradable para la práctica de las motos y ante buen marco de público se vivió la primera fecha del Enduro en la categoría adultos. Pasado el mediodía fue la partida de los ATV, donde más de 50 pilotos fueron los encargados de abrir la jornada dominguera en un circuito intenso y exigente de subidas y bajadas, de mucho barro y agua que exprimió al maximo el andar de los pilotos en 90 minutos de carrera.

El ganador de la jornada fue el campeón de la temporada pasada Ignacio “Nacho” Díaz, realizando una gran carrera y sin mayores errores. La segunda ubicación fue para Diego Maragaño, quien volvió a subirse a la cuatri tras su participación en el torneo nacional de Motocross.

Destacar que dentro de la competencia de ATV se incluyó nuevamente a la serie ATV 4 x 4, la cual en esta ocasión sumó una buena cantidad de pilotos. Fue ganada por Alfonso Mihovilovic, seguido por Victoria Mihovilovic.

Tras la competencia de los ATV fue el turno de las Motos, donde más de 80 pilotos fueron los encargados de mantener vivo el fuego de la alta competencia, el vertigo y la adrenalina, en un circuito de mucho barro y agua tras lo dejado por los ATV, donde tuvieron que batallar harto y colocar mucha experiencia y vivencia para salir adelante.

Es así que el ganador de punta a punta fue el piloto de Moto Experto Martín Ortega, quien realizó una carrera casi perfecta para quedarse con la primera ubicación. Fue seguido por el joven piloto magallánico “Pablito” Paredes Gallegos.

Durante el día sábado se realizó la competencia infantil, destacando entre los ganadores a Florencia Vidal en ATV 125 A, Alejandro Lavori en ATV 125 Pro y Esteban Paredes en la ATV Promocional, entre varios otros.

En la edición de mañana entregaremos resultados y podio de cada una de las categorías, tanto infantil como adultos.

En el cierre de la nota, felicitar a la organización por sacar adelante una excelente primera fecha, marcando un buen augurio para la presente temporada.