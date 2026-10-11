Admisión Gendarmería 2027: Requisitos, fechas y cómo postular online

Hasta el 2 de noviembre estarán abiertas las postulaciones para ingresar a la Escuela de Gendarmería de Chile en los cursos de Aspirantes a Oficiales y Gendarmes Alumnos para el proceso de Admisión 2027.

La convocatoria destaca por la gratuidad durante todo el período de formación, empleabilidad garantizada al egresar y la entrega de títulos técnicos y profesionales de nivel superior, tras la validación del plantel como Institución de Educación Superior.

Modificaciones en las carreras

Aspirantes a Oficiales: La formación pasa de 4 a 8 semestres, entregando el título profesional de Administrador de Sistemas Penitenciarios y Seguridad Pública .

Gendarmes Alumnos: Desde 2029 la instrucción se extiende de 2 a 4 semestres, otorgando un título técnico de nivel superior.

Requisitos para postular

Nacionalidad y estado civil: Ser chileno/a y soltero/a.

Escolaridad: 4° medio aprobado al momento de ingresar.

Documentación: Antecedentes personales intachables, situación militar al día y salud compatible.

Edad para Gendarme Alumno/a: Entre 18 y 25 años.

Edad para Aspirante a Oficial: Máximo 23 años y contar con la prueba PAES rendida o por rendir (con el puntaje mínimo exigido por el Mineduc).

¿Cómo inscribirse?

El trámite se realiza de forma digital en el sitio web admision.gendarmeria.gob.cl a través de la plataforma Cero Filas, ingresando con Clave Única. El valor de la inscripción es de 0,25 UF.