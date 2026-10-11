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Admisión Gendarmería 2027: Requisitos, fechas y cómo postular online

La Escuela de Gendarmería abrió las inscripciones para Oficiales y Gendarmes Alumnos con formación técnica y profesional gratuita. Revisa los plazos y requisitos para postular con Clave Única.

Fernando Cumare
Fernando Cumare

Hasta el 2 de noviembre estarán abiertas las postulaciones para ingresar a la Escuela de Gendarmería de Chile en los cursos de Aspirantes a Oficiales y Gendarmes Alumnos para el proceso de Admisión 2027.

La convocatoria destaca por la gratuidad durante todo el período de formación, empleabilidad garantizada al egresar y la entrega de títulos técnicos y profesionales de nivel superior, tras la validación del plantel como Institución de Educación Superior.

Modificaciones en las carreras

  • Aspirantes a Oficiales: La formación pasa de 4 a 8 semestres, entregando el título profesional de Administrador de Sistemas Penitenciarios y Seguridad Pública.

  • Gendarmes Alumnos: Desde 2029 la instrucción se extiende de 2 a 4 semestres, otorgando un título técnico de nivel superior.

Requisitos para postular

  • Nacionalidad y estado civil: Ser chileno/a y soltero/a.

  • Escolaridad: 4° medio aprobado al momento de ingresar.

  • Documentación: Antecedentes personales intachables, situación militar al día y salud compatible.

  • Edad para Gendarme Alumno/a: Entre 18 y 25 años.

  • Edad para Aspirante a Oficial: Máximo 23 años y contar con la prueba PAES rendida o por rendir (con el puntaje mínimo exigido por el Mineduc).

¿Cómo inscribirse?

El trámite se realiza de forma digital en el sitio web admision.gendarmeria.gob.cl a través de la plataforma Cero Filas, ingresando con Clave Única. El valor de la inscripción es de 0,25 UF.

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