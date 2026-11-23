Un sismo de magnitud 5 se registró durante la tarde de este domingo en la región de Junín, en el centro de Perú, sin que hasta el momento se reporten daños personales ni materiales, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el temblor ocurrió a las 16:35 hora local (21:35 GMT), con epicentro ubicado a 30 kilómetros al noroeste de Junín y una profundidad de 145 kilómetros. El movimiento alcanzó una intensidad IV en esa zona y también fue percibido en Lima, principalmente en edificios y sectores elevados.

El COEN detalló que el evento fue sentido “entre leve y moderado” por la población y precisó que los equipos de emergencia mantienen bajo supervisión las áreas consideradas vulnerables.

Seguidilla de temblores tras el terremoto del viernes

La región central peruana registra actividad sísmica constante tras el terremoto de magnitud 6,7 ocurrido el viernes pasado, cuyo impacto se concentró en Huánuco, Pasco y Junín, además de provocar afectaciones menores en Lima y la provincia portuaria del Callao.

A ese episodio se sumó otro sismo de magnitud 5,1 percibido durante la madrugada de este domingo en la región de Pasco, zona cercana al epicentro del movimiento mayor.

Según el balance actualizado de emergencias del terremoto del viernes, el evento dejó una persona fallecida, 16 lesionados (reportados preliminarmente en 18), 853 damnificados y 529 afectados. Asimismo, se contabilizaron 152 viviendas inhabitables y 156 dañadas, junto con perjuicios en 22 establecimientos sanitarios, 6 instituciones educativas, 4 templos, 3 locales comunales y 300 metros de vías de transporte.

Ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico —donde se concentra el 80% de la actividad sísmica mundial—, Perú acumula cerca de 800 movimientos telúricos entre enero y mediados de este mes, según estadísticas del IGP.