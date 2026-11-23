Una familia de Quellón compuesta por un matrimonio y sus cuatro hijos falleció en la colisión frontal registrada la mañana de este domingo 22 de noviembre en el kilómetro 1.152 de la Ruta 5 Sur, sector de Butalcura, en la comuna de Dalcahue, isla de Chiloé.

Las víctimas adultas fueron identificadas como Francisco Javier González Varela (34) y Vexi Yesenia Núñez Monsalve (35). En el lugar también murieron Ámbar Aguilar Núñez (15), Ashley Núñez Núñez (12), Erick González Núñez (5) y Amanda González Núñez (3).

Según informó el alcalde de Quellón, Claudio Barudy, la familia se dirigía a un campeonato de cueca en Puerto Varas, precisando que Ámbar era campeona nacional en su categoría. Tras conocerse la tragedia, el municipio decretó tres días de duelo comunal y puso a disposición el Gimnasio Fiscal de Quellón para el velorio.

Desde la Funeraria Makita indicaron que el traslado de los cuerpos desde el Servicio Médico Legal (SML) de Castro se realizará este lunes 23 de noviembre, en un horario por confirmar, mientras que la fecha y hora de los funerales serán comunicadas oportunamente.

Estado de los heridos e investigación de la SIAT

El choque ocurrió cerca de las 09:00 horas entre dos automóviles particulares que transitaban en sentidos opuestos. En el segundo vehículo viajaban cinco personas que se trasladaban hacia un campeonato de atletismo en la isla, quienes resultaron lesionadas.

De acuerdo con el reporte del Hospital Augusto Riffart de Castro, dos menores permanecían graves e intubados: un niño de cinco años, a la espera de una cirugía neuroquirúrgica por una lesión en la columna, y una niña de cuatro años, en riesgo vital. Las otras tres ocupantes son funcionarias de Carabineros, quienes sufrieron principalmente politraumatismos y fracturas.

Por instrucción de la Fiscalía, la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros realiza los peritajes para esclarecer la dinámica del impacto y determinar si uno de los vehículos traspasó el eje central de la calzada.