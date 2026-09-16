Minsal emite alerta alimentaria por presencia de listeria en queso mantecoso laminado de marca Matthei

El Ministerio de Salud (Minsal) emitió una alerta alimentaria a nivel nacional tras detectar la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes en un lote de queso mantecoso laminado de la marca Matthei. La muestra fue detectada en la Región Metropolitana durante los controles del Programa de Vigilancia Nacional de Microbiología en Alimentos.

La Autoridad Sanitaria precisó que el producto bajo alerta corresponde al Queso mantecoso laminado en formato de 250 gramos, Lote 2262907 AM, con fecha de elaboración del 31 de agosto de 2026 y fecha de vencimiento fijada para el 1 de marzo de 2027. Las autoridades instruyeron a la población que mantenga este lote en sus hogares a no consumirlo bajo ninguna circunstancia.

Gestiones y riesgos para la salud

Actualmente, los equipos de la Seremi de Salud ejecutan la fiscalización en la planta elaboradora y coordinan el retiro inmediato de las unidades del mercado. La listeriosis es una infección de baja morbilidad pero alta mortalidad en su forma invasiva, representando un riesgo severo para embarazadas, recién nacidos, adultos mayores y pacientes inmunodeprimidos.

Desde el Minsal explicaron que los síntomas iniciales pueden asimilarse a un cuadro febril leve con vómitos o diarrea, pudiendo evolucionar a complicaciones graves como sepsis o meningitis. Se insta a las personas que hayan ingerido el producto afectado y presenten sintomatología a acudir de inmediato a un centro de salud.