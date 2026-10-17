Conductor resulta lesionado tras chocar contra poste y volcar en calle Zenteno frente a la Cervecería Austral

Un grave accidente de tránsito se registró en las últimas horas en Punta Arenas, luego de que el conductor de una camioneta Hyundai Porter perdiera el control del vehículo en calle Zenteno, impactando violentamente contra un poste de alumbrado público a la altura de la Cervecería Austral, lo que derivó en el posterior volcamiento de la máquina en la calzada.

Tras el impacto, personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) concurrió con rapidez al lugar de la emergencia para brindar las primeras atenciones de salud al chofer y lograr su estabilización. Posteriormente, los profesionales lo trasladaron hasta la urgencia de la asistencia pública para la evaluación médica de sus lesiones.

Procedimiento policial e impacto en el sector

Hasta la arteria siniestrada arribaron efectivos de Carabineros de Chile, quienes adoptaron el procedimiento de rigor, resguardando el perímetro de seguridad para evitar nuevos incidentes y permitir el libre trabajo de los equipos asistenciales.

Asimismo, la policía uniformada inició los peritajes correspondientes para esclarecer las causas probables del hecho, al tiempo que se dio aviso a las cuadrillas técnicas para evaluar los daños provocados en la estructura del alumbrado público y la red de tendido eléctrico del sector.