Interna de la cárcel se encuentra con muerte cerebral tras intentar quitarse la vida

En estado crítico y con diagnóstico de muerte cerebral permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UTI) del Hospital Clínico de Magallanes la ciudadana paraguaya Rocío Bogado, de 19 años, luego de atentar contra su vida al interior del Complejo Penitenciario de Punta Arenas, donde cumplía la medida cautelar de prisión preventiva desde el pasado 15 de agosto.

La joven había sido detenida por la PDI al mantener una orden de captura emitida por la Fiscalía Regional de O’Higgins y la Brigada Investigadora de Trata de Personas (Britrap), en el marco de una causa que investiga una red criminal dedicada al comercio sexual forzado de mujeres paraguayas en Talca y San Fernando, operativo donde se logró el rescate de diez víctimas.

Carta de internas denuncia negligencia y abusos

El caso dio un vuelco tras la divulgación de una carta manuscrita redactada por reclusas del módulo femenino, quienes denunciaron severos maltratos por parte del personal penitenciario. En la misiva, las internas afirman que Bogado atentó contra su vida en múltiples ocasiones antes del desenlace fatal sin recibir la contención adecuada: “En muchas ocasiones atentó contra su vida (…) se colgó donde su diagnóstico es muerte cerebral. Queremos que todos sepan, ya que lo tienen callado”, señala el escrito.

La carta expone además la situación de otra interna, Eliana Castillo, quien inició una huelga de hambre tras haber ingerido cloro en un presunto intento de autolesión, motivado —según el texto— por abusos del personal, restricciones no justificadas de llamadas con su defensor y la suspensión de visitas a su hijo por seis meses.

Silencio institucional

Consultados respecto a la condición de la joven internada en la UTI, el estado de la segunda reclusa y las denuncias de vulneración a los derechos fundamentales expuestas en el manuscrito, desde Gendarmería de Chile se mantuvieron en hermetismo y no emitieron declaraciones ni confirmaron el inicio de un sumario administrativo interno. Se espera que los antecedentes sean derivados a los organismos de Derechos Humanos y a la justicia ordinaria.