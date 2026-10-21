Motociclista resulta gravemente herido tras perder el control e impactar contra barrera de contención en calle Manantiales

Un grave accidente de tránsito se registró en las últimas horas en el sector norte de Punta Arenas, luego de que un motociclista sufriera lesiones de consideración tras perder el control de su vehículo de dos ruedas.

El hecho se produjo en calle Manantiales, a la altura de las instalaciones del Colegio Charles Darwin. Según los primeros antecedentes, el conductor perdió el dominio del móvil, colisionando violentamente contra la solera y la barrera de contención de la vía.

Hasta el sitio de la emergencia acudió rápidamente una ambulancia de atención médica avanzada del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU). Los profesionales de la salud le brindaron las primeras atenciones en el lugar para estabilizarlo y proceder a su posterior traslado de urgencia hacia el centro asistencial.

Tras su arribo al recinto hospitalario, el paciente fue ingresado de manera inmediata al box de pacientes críticos debido a la gravedad de sus lesiones, quedando bajo intensa observación médica. Personal policial adoptó el procedimiento de rigor en el sitio del suceso.