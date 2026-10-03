Senapred mantiene Alerta Roja en Punta Arenas tras Cogrid 6 entre evaluaciones técnicas y reclamos vecinales

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) confirmó en su última actualización de las 20:15 horas —tras la sexta sesión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid Regional)— la mantención de la Alerta Roja para la comuna de Punta Arenas por el desborde del río Las Minas y la inestabilidad de otros cursos de agua.

De acuerdo con el reporte oficial, aunque el cauce principal del río Las Minas presenta una tendencia sostenida a la baja, el sistema de protección civil mantendrá el monitoreo constante ante las condiciones hidrometeorológicas que persisten en la zona. La sesión del Cogrid priorizó la evaluación de daños y el levantamiento de necesidades en puntos críticos, coordinando antecedentes junto a la Municipalidad de Punta Arenas, la Dirección General de Aguas (DGA) y la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH). Entre las acciones clave para las próximas horas se confirmó el despliegue en terreno de personal del Ejército para evaluar alternativas de solución y la ejecución de un sobrevuelo técnico por la cuenca alta programado para este domingo 4 de octubre.

Reclamos de vecinos en sectores periurbanos

Pese a la estabilización informada por el Cogrid 6, la contingencia mantiene en alerta a las zonas periféricas. Vecinos de sectores periurbanos como Llau Llau, La Discordia y Tres Brazos han manifestado su molestia a través de redes sociales y reportes comunitarios, denunciando el avance de las aguas sobre predios habitados, la acumulación de escombros en las riberas y la falta de presencia preventiva de equipos municipales en los momentos de mayor peligro.

En puntos de Llau Llau y Tres Brazos, residentes señalaron haber quedado expuestos ante la crecida de los afluentes secundarios, exigiendo la entrega oportuna de sacos de arena y una rápida intervención de maquinaria pesada para evitar que el agua alcance las estructuras de las viviendas. Por su parte, en La Discordia se reporta inquietud ante la fuerza del caudal, con familias monitoreando por cuenta propia el terreno a la espera del despliegue en terreno anunciado por las autoridades regionales.