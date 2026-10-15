Alcalde Claudio Radonich y embajador del Reino Unido abordan la cooperación científica y logística en Punta Arenas

Un relevante encuentro de trabajo sostuvieron el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, y el embajador del Reino Unido en Chile, David Concar, con el objetivo de estrechar lazos de cooperación estratégica en materias de logística antártica, ciencia, cambio climático y desarrollo económico local.

La visita diplomática sirvió para reafirmar la posición de Punta Arenas como la principal puerta de entrada e interconexión global hacia el continente blanco. El embajador Concar valoró la reunión en la capital regional, señalando que “hemos tenido grandes discusiones sobre la cooperación del Reino Unido en la Antártica, en particular sobre ciencia, conservación y la colaboración entre las armadas de ambos países. Ha sido una excelente oportunidad para profundizar mi comprensión sobre la región y sus prioridades”.

Comercio de pymes y marco de derecho internacional

En relación con las iniciativas de comercio privado que buscan abastecer a las Islas Malvinas (Falkland Islands) desde Magallanes, el embajador británico puntualizó que se trata de “una iniciativa comercial completamente privada”, agregando que la postura diplomática del Reino Unido sobre el archipiélago es conocida y permanente.

Al respecto, el alcalde Claudio Radonich defendió la vinculación de las pequeñas y medianas empresas de la comuna, garantizando que todo el proceso respeta la normativa global: “Nosotros no estamos violentando bajo ningún punto de vista ningún tratado internacional. Lo que estamos haciendo es generar un comercio que busca abastecer a las familias que viven en las islas, tal como hoy lo tiene Uruguay. Las pymes de nuestra ciudad están muy contentas y esta vinculación se enmarca dentro del derecho internacional y la Convención del Mar”, concluyó la autoridad municipal.