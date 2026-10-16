Embajador del Reino Unido en Chile realiza visita oficial a Punta Arenas para potenciar cooperación naval y científica

El embajador del Reino Unido en Chile, David Concar, encabezó una destacada visita de trabajo a la ciudad de Punta Arenas, oportunidad en la que se reunió con el comandante de la Tercera Zona Naval de la Armada de Chile, contraalmirante Juan Soto. El encuentro oficial sirvió para revisar la estrecha relación histórica que une a ambas instituciones marítimas desde hace más de dos siglos, además de proyectar nuevas iniciativas de colaboración en seguridad y ciencia polar.

La agenda diplomática del representante británico puso un marcado énfasis en la proyección antártica y la resiliencia climática. Durante su estadía en la capital magallánica, Concar sostuvo reuniones con autoridades y equipos investigadores de la Universidad de Magallanes (UMAG) y del Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC), reafirmando el interés británico en financiar e impulsar estudios científicos conjuntos sobre el impacto del cambio climático en los ecosistemas subantárticos.

Industria naval y plataforma estratégica

En el ámbito de la defensa e industria naval, el diplomático y las autoridades navales reafirmaron el rol estratégico de la Región de Magallanes como nodo logístico global. Esta cooperación se alinea con hitos bilaterales recientes, entre los que destaca la recalada del patrullero oceánico británico HMS Medway en Punta Arenas y las propuestas de alianzas tecnológicas en el marco de la Política Nacional de Construcción Naval que impulsa el país con el soporte técnico de empresas como Asmar.

La primera visita oficial del embajador David Concar a la zona consolida la posición de Punta Arenas como un punto neurálgico de articulación científica, logística y de seguridad para las operaciones en el continente blanco y los mares australes.