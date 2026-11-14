Especialistas analizan detección temprana de esclerosis múltiple y maternidad en las XIII Jornadas Neurológicas de la Patagonia en Punta Arenas

Con el foco puesto en fortalecer la detección temprana de patologías complejas en la red asistencial austral, se desarrollan en Punta Arenas las XIII Jornadas Neurológicas de la Patagonia.

La actividad es dirigida por el jefe del Servicio de Neurología del Hospital Clínico Magallanes, doctor Ramiro Fernández Calderón, y convoca a profesionales de la salud en torno al manejo de enfermedades desmielinizantes —como la esclerosis múltiple— junto al análisis imagenológico expuesto por la neurorradióloga doctora Villana.

“Mientras más precoz sea el tratamiento, mejores son los resultados de los pacientes, hay menos riesgo de secuelas y una mejor calidad de vida. Hacia allá va nuestra orientación, porque finalmente son nuestros beneficiarios quienes deben verse favorecidos con estas actividades”, señaló Fernández respecto al encuentro, que acumula 26 años de trayectoria acercando esta especialidad a los equipos sanitarios locales.

Esclerosis múltiple y embarazo

Uno de los bloques centrales estuvo a cargo de la neuróloga especialista en neuroinmunología de las clínicas Dávila, Santa María y de la Universidad Católica, doctora Carolina Pelayo, quien también se desempeña como secretaria ejecutiva de la Sociedad Chilena de Enfermedades Desmielinizantes.

La especialista explicó que la patología suele debutar en adultos jóvenes —con mayor frecuencia en mujeres— y abordó su manejo clínico durante la edad fértil, aclarando que el diagnóstico ya no representa un impedimento para la maternidad.

“Antiguamente se les contraindicaba el embarazo, pero hoy sabemos que se pueden embarazar manteniendo su enfermedad estable y con terapias compatibles tanto con la gestación como con la lactancia materna”, precisó la facultativa.

Pelayo, quien retornó a la capital regional tras haber residido en la ciudad años atrás, valoró el desarrollo de estas instancias académicas en el extremo sur del país para robustecer la capacidad resolutiva de la zona.

“Estas instancias son súper importantes porque es muy relevante que podamos ir descentralizando la medicina y la neurología. Hoy en día la capacidad diagnóstica y el tratamiento están también a nivel regional, entonces es muy bueno contribuir a la formación continua de los colegas y enriquecernos todos de las experiencias y los conocimientos”, concluyó.