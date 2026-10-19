Condenan a sujeto por destrozos en un vehículo y amenazas a su expareja en Punta Arenas

Un hombre fue condenado por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas por los delitos de amenazas simples y daños en contexto de violencia intrafamiliar. El dictamen se logró mediante un juicio simplificado tras la detención del imputado por parte de Carabineros.

El hecho ocurrió cuando el sujeto, en estado de ebriedad, insultó a su exconviviente y causó destrozos en el automóvil en el que viajaban junto a dos menores de edad. Durante el episodio, el agresor provocó daños avaluados en un millón de pesos y destruyó el celular de la víctima lanzándolo al mar.

La mujer logró dirigirse al Retén Agua Fresca para pedir auxilio, lugar donde el individuo continuó con las amenazas de muerte hasta ser arrestado por el personal policial.

Tras la admisión de responsabilidad del acusado, la magistrada impuso una sanción económica de 8 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) por los daños ocasionados. Además, se decretaron medidas accesorias bajo la Ley de Violencia Intrafamiliar.

El abogado asistente de la Fiscalía, José Cubillos, confirmó la aplicación de las medidas cautelares y de protección:

“Se imponen penas de carácter pecuniario que además llevan asociadas penas accesorias en virtud de lo que dispone la Ley de Violencia Intrafamiliar, que le impiden en este caso al imputado, ya condenado, acercarse a la víctima por un determinado plazo de tiempo, en específico dos años”.

Junto con la prohibición de acercamiento y de contacto por cualquier vía, la resolución judicial estableció que el sancionado deberá abandonar el domicilio que compartía con la afectada.