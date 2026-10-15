Condenan a sujeto por millonario robo de $28 millones desde una vivienda en Punta Arenas

Un millonario robo perpetrado en Punta Arenas culminó con la condena de Sebastián Orlando Arnaldo Chávez Lazcano, luego de que el imputado admitiera su responsabilidad en los hechos mediante un procedimiento abreviado tramitado ante el Juzgado de Garantía de la capital regional.

De acuerdo con la acusación presentada por el fiscal Oliver Ramsey, el ilícito ocurrió durante la mañana del 19 de diciembre de 2025, a eso de las 08:27 horas, en un inmueble residencial de calle 18 de Septiembre. Chávez Lazcano actuó junto a un segundo sujeto aún no identificado, esperando a que el propietario saliera del inmueble para escalar un muro perimetral de 1,80 metros e ingresar al patio trasero.

Caja fuerte con efectivo y joyas

Una vez en el interior, los delincuentes forzaron la puerta de la cocina y accedieron hasta el dormitorio principal. Desde ese punto sustrajeron una caja fuerte que guardaba $25 millones en efectivo, cuatro pulseras de oro, relojes de alto valor y documentos bancarios, huyendo posteriormente en un vehículo asociado a la pareja del acusado.

El trabajo científico de la Brigada de Robos (Biro) de la PDI, respaldado por registros de cámaras de seguridad y declaraciones de vecinos, permitió la identificación y captura del imputado. Tras su aceptación de cargos por el delito consumado de robo en lugar habitado, el Ministerio Público solicitó una pena de 4 años de presidio efectivo, fijándose la lectura de la sentencia definitiva para este 16 de octubre.