Corte de Punta Arenas confirma histórica indemnización de $510 millones contra el Fisco por accidente de tránsito

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas confirmó la sentencia que obliga al Fisco de Chile a pagar una indemnización total de $510 millones a una familia afectada por un grave accidente de tránsito registrado en la Ruta 9 Norte en enero de 2024.

El siniestro ocurrió cuando un camión aljibe de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP) traspasó el eje central de la calzada e impactó frontalmente al vehículo conducido por Ricardo Ojeda Mansilla, trabajador de la pesca artesanal de 44 años.

Lesiones y secuelas permanentes

Producto del choque, la víctima sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave con daño axonal difuso grado 3, diagnóstico que le generó una discapacidad del 100% y dependencia absoluta para realizar sus actividades diarias.

Distribución de las indemnizaciones

El fallo (Rol Civil N.º 261-2026) rechazó las apelaciones de la defensa fiscal y mantuvo los montos fijados por el Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas por concepto de daño moral:

$200.000.000 para Ricardo Ojeda Mansilla (víctima directa).

$160.000.000 para su pareja, Jimena Llancalahuen Tecay (víctima por repercusión).

$150.000.000 para su hijo, D.A.O.L. (víctima por repercusión).

Precedente sobre la responsabilidad del Estado

La resolución establece que los hechos y la culpabilidad determinados en la sede penal contra el conductor del vehículo estatal no podían desconocerse en el juicio civil. Asimismo, aplicó las normas de responsabilidad solidaria de la Ley de Tránsito sobre la propiedad del camión fiscal.

Desde la representación jurídica de las víctimas, a cargo del abogado Juan Srdanovic Arcos, destacaron la importancia de que la justicia reconozca formalmente el impacto emocional y la alteración de la vida que sufren los familiares al asumir los cuidados de un paciente con secuelas neurológicas severas.