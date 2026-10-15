Defensa de Rocío Bogado pide sumario a Hospital Clínico y sobreseimiento definitivo tras intento de suicidio en cárcel de Punta Arenas

Un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades en la atención médica de Rocío Bogado solicitó su defensa al Hospital Clínico de Magallanes, mientras que en la arista judicial solicitará el sobreseimiento de la causa que enfrenta la joven. La ciudadana paraguaya, de 19 años, permanece en estado crítico tras sufrir un intento de suicidio al interior del Complejo Penitenciario de Punta Arenas.

Su abogado, Alejandro Hijerra, explicó que la solicitud de sobreseimiento será debatida el próximo 22 de octubre en el Juzgado de Garantía de Rancagua. Según precisó el jurista, su representada padece un diagnóstico de “daño cerebral hipóxico isquémico”, condición que le impide comprender o enfrentar un proceso penal.

Cuestionamientos al alta médica y denuncias de internas

Los cuestionamientos del equipo legal apuntan directamente al alta médica otorgada a la joven tras permanecer hospitalizada entre el 21 y el 24 de septiembre por un cuadro agudo de salud mental. Hijerra sostuvo que existían antecedentes de intentos previos y cuestionó la decisión de permitir su egreso del centro asistencial horas antes de que ocurriera el grave episodio en la cárcel. “Solicitamos al Hospital Clínico que instruya un sumario administrativo e investigue la responsabilidad de la funcionaria médica”, indicó el abogado, añadiendo que evaluarán acciones legales civiles y penales contra Gendarmería y el Servicio de Salud Magallanes.

A estas acusaciones se sumó una carta pública redactada por internas del penal, quienes denunciaron presuntos maltratos, fallas en la custodia y vulneración de derechos, asegurando que se han registrado otros intentos de suicidio en el recinto. Bogado cumplía prisión preventiva desde mediados de agosto tras ser formalizada en una investigación por explotación sexual y asociación criminal contra mujeres paraguayas en la zona central del país.