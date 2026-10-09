Tras cuatro años prófugo detienen a sujeto que condujo auto por vereda de Calle Lautaro Navarro

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI de Punta Arenas concretaron la detención de Mario Alejandro Oyarzo Díaz, de 27 años, sujeto que se encontraba prófugo de la justicia desde 2022 y que cambiaba frecuentemente de apariencia física para eludir a la policía.

El imputado registraba órdenes de detención pendientes emitidas por los juzgados de garantía de Punta Arenas y Puerto Natales. Entre ellas destaca una causa de enero de 2022, cuando condujo un vehículo deportivo sobre la vereda en calle Lautaro Navarro, destruyendo luminarias y bancas públicas avaluadas en más de 2,7 millones de pesos.

Durante el procedimiento de captura, la PDI incautó entre las pertenencias del sujeto clorhidrato de cocaína, marihuana y dinero en efectivo, por lo que fue formalizado en flagrancia por el delito de microtráfico de drogas.

En la audiencia de control de detención, el tribunal dictó la medida cautelar de arraigo nacional por los delitos de microtráfico y daños a bienes públicos. Sin embargo, debido a que mantenía condenas previas no cumplidas por lesiones graves, se ordenó su ingreso inmediato al penal de Punta Arenas para cumplir de forma efectiva 338 días de presidio.