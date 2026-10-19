Dictan 818 días de reclusión nocturna a un hombre por violación a familiar menor de edad en Punta Arenas

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas dictó sentencia en contra de un hombre acusado por delitos sexuales, imponiéndole una pena de 818 días de presidio como autor del delito consumado de violación de menor de 14 años.

El fallo centró la condena en el episodio registrado cuando el acusado ya había cumplido los 18 años de edad y la víctima contaba con 13 años. Asimismo, los magistrados lo absolvieron del delito de abuso sexual al considerar que los hechos quedaron subsumidos en la violación, y desestimaron sancionar episodios atribuidos a la infancia del imputado por encontrarse prescritos.

Para el cumplimiento de la sanción, el tribunal le otorgó la medida sustitutiva de reclusión parcial domiciliaria nocturna, la cual será fiscalizada mediante el sistema de monitoreo telemático de Gendarmería. Al condenado se le reconocieron además 200 días de abono por el tiempo que permaneció bajo medidas cautelares privativas de libertad.

Tras conocerse el dictamen, el abogado defensor Juan José Srdanovic Arcos destacó la significativa reducción en la pena frente a los 25 años de presidio que solicitaban inicialmente los acusadores, aunque anticipó que evaluarán la presentación de un recurso de nulidad para insistir en la prescripción total de la causa.