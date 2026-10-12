Dos conductores ebrios quedan con arraigo tras provocar accidentes en Punta Arenas

Dos accidentes de tránsito provocados por la ingesta de alcohol movilizaron a Carabineros durante la madrugada en Punta Arenas. Los operativos culminaron en el Juzgado de Garantía, donde la Fiscalía formalizó a ambos involucrados por conducción en estado de ebriedad causando daños y lesiones, decretando las medidas cautelares de arraigo nacional y suspensión provisional de sus licencias de conducir.

Choque en Pedro Bórquez dejó dos personas lesionadas

El primer hecho ocurrió en el cruce de calle Pedro Bórquez con Avenida Eduardo Frei. En el lugar, un automovilista en evidente estado de ebriedad perdió el control de su vehículo al realizar un viraje e impactó a otro automóvil que transitaba por el sector.

A raíz de la colisión, un adulto y un menor de 11 años resultaron con lesiones de carácter leve. Personal policial le realizó el examen respiratorio al conductor, el cual marcó un resultado de 1,62 gramos de alcohol por litro de sangre.

Efectivo del Ejército protagonizó colisión en Eusebio Lillo

En un segundo procedimiento registrado en calle Eusebio Lillo, frente al número 2340, un funcionario del Ejército colisionó contra un automóvil Chevrolet Optra tras no respetar la señalización de tránsito.

El impacto causó cuantiosos daños materiales en el tren delantero y en el costado derecho del vehículo afectado. Tras la prueba respiratoria practicada por Carabineros, el imputado marcó 1,30 gramos de alcohol en la sangre.

Plazo de investigación

El tribunal declaró legales las detenciones y otorgó un plazo de 60 días para la investigación de ambas causas. En el caso del funcionario militar, se otorgó un plazo de 48 horas para regularizar la entrega de su documento de conducir ante la Fiscalía, luego de que entre sus pertenencias figurara una licencia otorgada por su institución.